Lucas Yacob ¡Andá pa allá bobo!!

Nuestros políticos locales son únicos y de tan torpes hasta graciosos, pero sin dudas los que se han rejuntado en la oposición, se llevan los primeros puestos en hacer el ridículo, con una campaña regalada, donde sobran los motivos para descalificar a Jorge Ferraresi, que ha hecho cosas buenas, pero ha permitido muchas cosas malas, desaprovechan la oportunidad para hacer el ridículo.

Con personajes como Yacob, Vinagre, Gallucci y Landaburu, Ferraresi no necesita hacer campaña, porque son ridículos en los videos, denuncian lo obvio pero no dicen nada de lo que podrían usar sin que los refuten, se nota y mucho que están mal asesorados y para peor pagan pautas a medios que ni siquiera les advierten sobre lo que van a publicar, plin caja y jodete.

Así, estos personajes pagan para hacer el ridículo, o tienen complejo de payasos o bien son los mejores socios de Ferraresi, como muchos que cacarean para la gilada y se abrazan y festejan por los negocios comunes.

Yacob el enmascarado

A falta de ideas y de propuestas, algún mal intencionado, le habrá sugerido ir al Canal Sarandí y máscara colocada, hacer un TikTok por el olor y la contaminación.

Sí aunque usted no lo crea, esa es la inteligencia de Lucas, un tipo ya grande para estas payasadas fuera de contexto, porque podría haber hecho un gag con contenido usarlo para su campaña, pero así no.

Por otro lado, son varios de los referentes de Juntos por el Cambio responsables de la contaminación y el encubrimiento en Avellaneda no solo del Canal de Sarandí, sino de otros sectores del partido de Avellaneda que se encuentran contaminados, pero si de jugar al héroe que se inmola por los vecinos contra la contaminación peligrosa hubiera elegido el descontrol que es el Puerto de Dock Sud y los residuos patológicos que ingresan al país, se descargan en Dock Sud y recorren media provincia sin controles de ningún tipo.

Pero no, fue por lo que era más sencillo, pararse al lado del canal con una máscara y hacer el ridículo, que es lo que le sale muy bien.

A la fecha y con muchos años de acompañar reclamos ambientales solo he visto un solo político local recorrer con la gente los lugares y no pretender tapar las cosas, Benicio Gutiérrez, alias «Pantera» un ex concejal de Avellaneda que por lo menos en esto estaba cerca de la gente, hoy todo es una gran mentira, en el propio Polo Industrial de Avellaneda hay empresas contaminantes, incluso una se apropio de parte de una calle para hacer un estacionamiento interno y no pasó NADA.

Así que sigan haciendo el ridículo que estimo un imbécil se puede sentir representado por alguien como ustedes. Tienen el arco libre y la patean a la tribuna.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw