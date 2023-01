Nicolás Kreplak, no te cuida la salud, pero se preocupa por tenerte lubricado

Cuesta creer que un ministro de salud, responda a una critica acertada de la oposición por Twitter, eso deja en evidencia lo poco profesional y serio que es Nicolás Kreplak quien no responde a los pedidos de informes sobre las graves deficiencias del sistema de salud bonaerense, pero se muestra orgulloso de atender e invertir 500 millones de pesos en el programa «haceme tuyo».

Una nueva polémica relativa a las políticas sanitarias de la provincia de Buenos Aires se desató por la compra de un millón de potes de gel lubricante íntimo, por un valor de 500 millones de pesos.

El convenio fue firmado con la empresa Farmacoop, que se presenta como el primer laboratorio recuperado por sus trabajadores y se transformó en una cooperativa. La administración de Axel Kicillof y específicamente el ministerio de Salud que encabeza Nicolás Kreplak pagará $500 por cada pote.

El expediente de la compra comenzó a fines de agosto de 2022, con la firma de Lidia Beatriz Santa Cruz López, quien se encuentra a cargo de la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis virales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Lo curioso es que la dirección mencionada a la fecha no haya tomado alguna medida para prevención de VIH, ITS y Hepatitis virales, porque el gel íntimo no previene ninguna de las patologías de su incumbencia y no queda para nada claro que aporta el gel íntimo a la salud más allá del «placer», de hecho es una recomendación de años el no aplicar a los preservativos cualquier lubricante ya que podría favorecer que se rompan o se salgan. Si bien algunos lubricantes pueden ser usados, no todos conocen la forma en que debe ser aplicado con lo cual hace ruido la explicación sencilla del ministro que no parece médico con sus dichos.

La Hepatitis viral es una de las causas más frecuentes de contagio en centros de salud, que puede derivar en graves complicaciones y la muerte de los pacientes que se contagian sin saberlo, eso sí debería ser prioritario y como forma preventiva vacunar a los que internan, así como se cuidan los médicos de este peligro real.

Por último, el pedido prosperó y la empresa Farmacoop presentó la oferta para hacerse con la licitación. El expediente EX-2022-29312494- -GDEBA-DPEPYPSMSALGP se publicó el 28 de diciembre.

Dijo Kreplak: “Este producto en el mercado sale casi $2000 y nuestro precio de referencia es de $500. Siempre se entregó el gel de 2gr en conjunto con el preservativo, pero no toda la población utiliza ambos elementos. Los pomos de 100gr se entregarán a quienes lo necesitan evitando descarte”

“Lo que más molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo. A todos: mayorías y minorías. Y a la oposición que evidentemente tanto le importa la salud bonaerense los invito a dar la discusión y votar los proyectos sanitarios que hace meses ignoran en la Legislatura”.

Personalmente me molesta que usted priorice estos planes mientras los hospitales carecen de los elementos mínimos para tener una GUARDIA MÉDICA decente, debería contratar gente que audite los hospitales, porque es obvio que una cosa es su visita con fotos y sonrisas donde parece que fuéramos una potencia en salud y otra muy distinta es la realidad que padecen los bonaerenses TODOS los días cuando concurren a una emergencia.

Muchas clínicas de bajo nivel, esas que son prestadoras de PAMI o de obras sociales de sindicatos que nadie controla siguen llenas de médicos truchos, esto informado y comprobado por AMRA no es una opinión personal, pero claro, para usted es más importante satisfacer el goce y el placer, hasta el título del programa es vulgar.

Los hospitales públicos donde capitan cientos de jubilados son maltratados, deben esperar durante toda la noche parados para obtener uno de los pocos turnos que les dan y eso si el médico va, porque a veces luego de un enorme esfuerzo, cuando llegan a pedir el turno recién ahí se enteran que el médico ese día no va.

Le recuerdo al «médico» Kreplak que los jubilados no son una minoría y que llevan muchos años esperando mejoras, algunos, muchos mueren en el camino.

Con sus políticas ridículas más los constantes aumentos que vivimos los argentinos, creo que también se equivoca cuando habla de minorías, porque todos los días los argentinos de bien sentimos que se burlan de nosotros y que nos atienden sin lubricante.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw