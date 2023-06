Nicolás kreplak el pianta votos de Kicillof

El impresentable ministro de salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak no deja de generar repudio en las redes sociales donde como todo caradura y onanista, publica pero limita los comentarios de los lectores, olvidándose que como funcionario público debe dar explicaciones a los ciudadanos y no jugar al autobombo con publicaciones ridículas como las que a diario hace.

Es un acto infantil e hipócrita creer que al no tener comentarios críticos, porque salvo de a quienes su equipo de prensa sigue, el resto no puede comentar, su gestión es buena, no señor, su gestión es un mal chiste.

Su último posteo

Nos juntamos con compañeros y compañeras de “El Hormiguero”para conversar sobre salud comunitaria.

Hicimos un interesante recorrido acerca del sistema de salud, la historia de su fragmentación y los desafíos que nos proponemos para su integración.

Con los hospitales sin recursos, sin médicos y enfermeros, donde solo hay algunas obras que no mejoran nada en lo que es la atención, sino que la hotelería justifica gastos millonarios de la política con todo eso, hay prioridades para atender y dejar de lado tanta militancia.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw