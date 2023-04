Nicolás Caputto denunciado por ONG de entorpecer denuncias por Maltrato Animal

El titular del Centro de Acceso a la Justicia de Avellaneda y referente del PJ de ese municipio, Nicolás Caputto, suma otra grave denuncia a su gestión, donde una vez más se lo acusa de defender y encubrir a quienes violan las normativas vigentes, esta vez la denuncia es de la ONG Cinco Corazones.

La denuncia textual que se conoció en redes sociales:

VAMOS A RELATAR LO OCURRIDO EN EL RESCATE DE UN CABALLO EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA DEL INTENDENTE FERRARESI.

UNOS VECINOS SE COMUNICAN CON LOS PRETECCIONISTA POR UN CABALLO QUE VIENEN SIGUIENDO HACE MESES, LO VEN ATADO TODO EL DIA, PASAN VIDEOS Y FOTOS DEL MISMO. SE REALIZA LA RESPECTIVA DENUNCIA, SE TRASLADA EL EQUINO A LA COMISARIA, SE REALIZA INFORME VETERINARIO, LA FISCALIA DISPONE LA ENTREGA DEL EQUINO A UNA ONG. MIENTRAS QUE AFUERA DE LA COMISARIA SE AGLOMERA EL MTE, IMPIDIENDO QUE EL BATAN SALGA CON EL CABALLO, SE APROXIMA A LA COMISARIA EL NICOLAS CAPUTO COORDINADOR DEL CAJ DE AVELLANEDA (CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA) OFICINA DEL GOBIERNO EN AVELLANEDA, CLARAMENTE FUE LLAMADO POR EL MTE.

EL SEÑOR NICOLAS CAPUTO SE APROXIMA A LA COMISARIA, HABLA CON EL COMISARIO Y DE AHÍ LA FISCAL DECIDE DEVOLVER EL CABALLO AL CARRERO DE QUILMES, LO CUAL FUE LO QUE SUCEDIÓ, EL CABALLO FUE DEVUELTO AL CARRERO DE QUILMES, COMO TAMBIEN SE PRESENTO EN LA COMISARIA UN MOVIL DEL MUNICIPIO DE AVELLANEDA. ¿EN CONDICION DE QUE? ¿PARA HACER CUMPLIR LA LEY 14.346 O PARA VIOLAR LA LEY 14.346?

ESTA LA LEY, ESTA EL DELITO, Y EL ESTADO APLICABLE, PERO VIENE ESTE SEÑOR NICOLAS CAPUTO (COORDINDOR DEL CAJ DE AVELLANEDA Y TITULAR DE LA JUVENTUD PERONISTA DE AVELLANEDA), SE IMPONE POR ENCIMA DE LA LEY 14.346, LE DICE A LA FISCALIA COMO HACER SU TRABAJO (QUEDO CLARAMENTE DEMOSTRADO EN LA PRACTICA), SE ANTEPONE AL INFORME VETERINARIO DONDE CORROBORO EL MALTRATO ANIMAL, Y HACE QUE DEVUELVAN EL EQUINO.

NICOLAS CAPUTO DEL CAJ DE AVELLANEDA, A DEJADO EN CLARO QUE ES UN ABOGADO QUE LAS LEYES NO LE IMPORTA, VIOLANDO 10 LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES Y HOSTIGANDO A OTROS A QUE LAS VIOLE,

UN CABALLO LONGEVO DE 20 AÑOS, CON HERRAJES PASADOS, SIN TALON EN SUS EXTREMIDADES Y CON SOBREPESO Y MAS PARA UN CABALLO DE SU EDAD.

UN CABALLO, DONDE VIENEN HACIENDO SEGUIMIENTO LOS PROPIOS VECINOS DE AVELLANEDA, QUE LO VEN A TODA HORA ENGANCHADO AL CARRO, SIN DESCANSO, COMO SE LO PUEDE VER EN UNO DE LOS VIDEOS FILMADO POR UNO DE ESOS VECINOS DE AVELLANEDA.

LOS PROPIOS VECINOS DE AVELLANEDA PIDEN AYUDA A LOS PROTECCIONISTA POR ESTE CABALLO, PORQUE SABEN QUE SI DENUNCIAN AL ZOONOSIS, ESTE NO LES DARA RESPUESTA.

ES POR ESTO QUE SIEMPRE LOS VECINOS CANSADOS DE VER LOS CARROS TIRADOS POR CABALLO, LLAMAN A LOS PROTECCIONISTAS, QUE SI RESPETAN LAS LEYES.

PORQUE SABEN QUE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES NUNCA TIENEN RESPUESTA, Y QUEDO CLARO CON EL ACCIONAR DE ESTE CONCEJAL NICOLAS CAPUTO.

ES DE ESTA MANERA COMO SE MANEJAN EN AVELLANEDA?,

ES ASI QUE ESTE CENTRO DE ACCESO A JUSTICIA AVELLANEDA, OFICINA DEL GOBIERNO EN AVELLANEDA, SE MANEJAN?

ES ASI QUE UN ABOGADO DEL CAJ, SE MANEJA?

Y ESTE ABOGADO NICOLAS CAPUTO, NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTA A UNA COMISARIA POR UN CABALLO MALTRATADO, QUERIENDO INTERVENIR PARA QUE NO SE CUMPLA LA LEY 14346, NICOLAS CAPUTO CREE QUE ESTA POR ENCIMA DE LAS LEYES?

ES ASI COMO EL INTENDENTE FERRARESI MANEJA SU MUNICIPIO?

NOS SENTAMOS EN UNA MESA PARA DEBATIR POR LA ABOLICION DE LA TRACCION A SANGRE EN EL MUNICIPIO DE AVELLANEDA, LLEGAMOS A UN ACUERDO, TODO CABALLO MALTRATADO SERA SACADO DE LAS CALLES RESPETANDO LA LEY 14.346.

QUE SE COMENZARA CON LA RECONVERSION LABORAL Y LA SUSTITUCION PAULATINA DE TODOS LOS CABALLOS DE AVELLANEDA HASTA LA ABOLICION TOTAL DE TODO CABALLO.

ES DE ESTA MANERA QUE RESPETARAN LA PALABRA DADA EN LAS REUNIONES?,

TANTO POR PARTE DEL MTE, DE UN ABOGADO QUE TRABAJA EN EL CAJ DE AVELLANEDA.

QUE ES MALTRATO?

PORQUE EL CABALLO NO SANGRA, NO ES MALTRATO QUE TIRE DE UN CARRO UN CABALLO LONGEVO?

QUE TIRE DE UN CARRO UN CABALLO MAL HERRADO?

QUE TIRE DE UN CARRO UN CABALLO SIN TALON?

SABEN EL DOLOR QUE PRODUCE CAMINAR EN EL ASFALTO PARA UN CABALLO MAL HERRADO, CON HERRADURAS PASADAS Y PARA COLMO SIN TALON EN NINGUNA DE SUS EXTREMIDADES?

QUE TIRE DE UN CARRO UN CABALLO VIEJO ATADO A TODA HORA, SABEN LO QUE ESO SIGNIFICA PARA EL EQUINO?

REEPLANTEENSE LO QUE ES MALTRATO

UNA MUJER MALTRATADA PSICOLOGICAMNTE NO PRESENTA SIGNOS DE MALTRATO FISICOS, PERO NO POR ESO DEJA DE NO ESTAR MALTRATADA PSICOLOGICAMENTE.

UN CABALLO PUEDE VIVIR ENTRE 25 A 35 AÑOS, ESTE CABALLO TIENE 20 AÑOS Y AUN LO HACEN TIRAR DE UN CARRO EN EL PAVIMENTO, ESTO LES PARECE BIEN SEÑOR CONCEJAL NICOLAS CAPUTO DEL FRETNE PARA TODOS?

EN AVELLANEDA, DONDE QUEDO LA PALABRA DADA?