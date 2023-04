Escándalo en la Facultad de Derecho de la UBA: Asamblea de estudiantes terminó en batalla campal

Había sido convocada por Franja Morada con el objetivo de reformar el sistema electoral en el Centro de Estudiantes.

Golpes, empujones y vallas por el piso se vieron este miércoles 19 de abril por la mañana en la Facultad de Derecho de la UBA, donde estudiantes se enfrentaron en la antesala de una asamblea, en la que se iba a discutir el futuro de la conducción en el Centro de Estudiantes de la institución, mediante la reforma de su estatuto.

Tras el escándalo, los ánimos se tranquilizaron y se pudo llevar adelante la asamblea. Según el oficialismo, a las 9 de la mañana comenzó la acreditación de estudiantes, tal como establece el estatuto, en presencia de veedores de la IGJ, de agrupaciones y de escribanos.

“Cerca de las 11:45, cuando ya se encontraba el Aula Magna llena con aproximadamente 500 personas, en uno lo de los ingresos a la acreditación, un grupo de gente identificada con La Cámpora quiso ingresar a la fuerza sin ser estudiantes. En los videos que circulan claramente se ve como quieren forzar el ingreso, tirando vallas”, cuenta la versión oficial.

De acuerdo al comunicado emitido por la Facultad, la acreditación se desarrollaba con normalidad hasta que militantes de La Cámpora notaron que no llegaban con la cantidad de estudiantes para votar en contra de la reforma. “Entonces decidieron generar la violencia que todos estamos acostumbrados a vivir cuando los resultados no están a su favor”, aseguran y agregan: “Lamentamos que haya vuelto la violencia de las agrupaciones kirchneristas a la Facultad de Derecho y, esperemos que hechos como estos no se repitan”.

Sin embargo, pronto las redes sociales se inundaron de acusaciones contra las agrupaciones Franja Morada (extracción universitaria de la Unión Cívica Radical) y Nuevo Derecho (vinculada al socialismo), que representan la actual conducción de la Facultad. Según sus opositores, nucleados en partidos de izquierda y en La Cámpora, entre otros, las apuntadas se aprestaban a modificar el estatuto que regula el funcionamiento del centro de estudiantes con el objetivo de posponer las elecciones anuales de autoridades este 2023, prorrogando así los mandatos vigentes.

El dirigente del Frente de Izquierda, Cristian “Chipi” Castillo, explicó en su cuenta de Twitter: “una maniobra antidemocrática de Franja Morada y sus aliados, que vulnera el derecho a votar anualmente las conducciones de los Centros de Estudiantes en la UBA, según viene ocurriendo desde 1983″.

En tanto, en la cuenta de Twitter La Cámpora Derecho UBA, explicaron que a través de un procedimiento desprolijo y amañado, se había realizado la convocatoria a asamblea para este miércoles a las 10 de la mañana con el objetivo de avanzar en la prórroga electoral-

“El miércoles 19/4 a las 10hs todxs tenemos que estar”, anticipaba.

En efecto la mañana de la asamblea llegó en ese contexto enrarecido. En las imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales se puede ver el ingreso a uno de los salones de la Casa de Altos estudios rodeado de vigilancia, personal de seguridad y vallas.

Una cantidad importante de estudiantes se apersonó en el lugar y claramente veían impedido su ingreso. Esto fue caldeando los ánimos hasta que finalmente la presión sobre la entrada derivó en los disturbios. Durante la tarde, la facultad de Derecho de la UBA apareció en múltiples menciones en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, donde circularon incesantemente los videos de los incidentes, en medio de acusaciones al oficialismo estudiantil.

Mientras las agrupaciones de Izquierda y La Cámpora multiplicaron sus argumentos en contra de la forma de proceder del frente oficialista, desde Franja Morada y Nuevo Derecho difundieron, luego de la votación en la asamblea, los argumentos con los que defendieron sus posicionamientos políticos.

“En el día de la fecha y con la votación afirmativa de las dos terceras partes de los estudiantes partícipes (sic) en la asamblea, se estableció la modernización del estatuto del centro de estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”, comunicó el Frente Reformista, conformado por la alianza de Franja Morada y Nuevo Derecho.

El oficialismo explicó que la modificación que ocasionó la discordia implica:

📌 Paridad de género en las listas

📌 Mandatos por dos años (participación, gestión y transparencia)

📌 Perspectiva sustentable

“A partir de ahora nuestro estatuto se encuentra equiparado con el de la Federación Universitaria de Buenos Aires, el cuál fue reformado a finales de 2022”, aclaró el oficialismo y agregó: “dicho estatuto sostiene que las 13 facultades de la UBA deben aplicar dicha modernización a los fines de garantizar la consolidación de nuestras organizaciones estudiantiles de manera efectiva”.

Escenario de conflicto

El cuadro descripto por Castillo y los dirigentes de Izquierda, sostienen que Franja Morada y Nuevo Derecho alcanzaron acuerdos con sectores del peronismo (mencionan a la agrupación Acción Colectiva), para lograr el número necesario que les permita avanzar en la modificación extraordinaria del estatuto del centro estudiantil.

Con esa estrategia sellada es que habrían realizado la convocatoria para este miércoles, según La Cámpora, tomando los recaudos de avanzar con celeridad y bloqueando posibles cuestionamientos.

“No avisaron a los secretarios respetando los plazos del art 49 del estatuto vigente, no mostraron los cambios que quieren hacer y eligieron un horario que imposibilitó que las y los estudiantes que trabajan puedan participar”, se quejó la cuenta La Cámpora Derecho UBA.

Aún en esas circunstancias, los estudiantes que militan en agrupaciones opositoras buscaron forzar la discusión esta mañana y discutir la prórroga de las elecciones anuales. Allí se produjeron los incidentes.

Las imágenes de los hechos de violencia, más allá de los pormenores de la discusión política, generaron una andanada de críticas ante la imposibilidad de tomar decisiones que tienen que ver con la vida universitaria de una forma democrática, respetando el marco que brinda la institución.