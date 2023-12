Navidad libertaria sin regalos para el 90% de los encuestados

El trágico futuro que anunció Javier Milei de que la pobreza podría llegar al 90% de los argentinos, ya es una realidad en cuanto al poder adquisitivo luego de la devaluación brutal que anunció Luis Caputo y los anuncios de liberación de precios, medida que aprovecharon el sector de combustibles con aumentos reiterados que aceleran la inflación y licuan los salarios.

Aún no terminó la semana y ya se dan precios absurdos donde, un pan dulce se ofrece en precios que superan los 24 mil pesos y a pagar en 12 cuotas con lo cual un pan dulce se comienza a pagar en una fiesta y termina en la otra, algo similar ocurre con los productos destinados a los más pequeños donde no hay NADA barato, una muñeca Barbie arranca en los 50 mil pesos y la casita supera los 500 mil pesos, 16 fibras Posca, superan los 130 mil pesos. Todas las encuestas en la calle, comercios y centros de consumo realizadas por los canales televisiones dan una misma realidad, 9 de 10 argentinos tienen problemas para comprar alimentos y aún no han comprado los regalos para sus hijos, adelantando que no van a poder comprarlos.

No es un ajuste económico, son medidas perversas que afectan sentimientos, que te castigan por no ser parte de la CASTA, que te quiebran para que no puedas sentirte digno y si no te sentís digno ACEPTAS sin reclamar, te transformas en esos COBARDES que dicen hay que aguantar, ¿en qué momento de la vida te transformaste en un forro tan útil?

Es indignante que la gente no pueda comprar comida para las Fiestas, que no puedan comprar regalos, que tengan que evaluar si van a trabajar o no porque no pueden pagar las tarifas y viajar, NI OLVIDO NI PERDÓN para todos los que votaron pensando en perjudicar al otro y hoy dicen que hay que aguantar, por ser tibios llegamos a esto, donde nos daba risa el medio pelo libertario y de derecha con una grieta de memes y redes sociales donde todo es virtual permitiendo que cualquier imbécil haga campaña por estos tipos de gobiernos que solo garantizan impunidad y desigualdad, hay que comenzar a ignorarlos, negarles cualquier tipo de relación y si son mayoría que se consuelen entre ellos, mientras tanto hay que estar unidos en el arte, la música, la juntada para charlar y sonreír que es todo lo que ellos odian, porque son eso, odio, cuando comiencen a sufrir que será en breve, que vayan a buscar otros oídos y aprendan con el hambre lo que no comprendieron por la razón.

NO HAY PLATA, pero este gobierno agranda el Estado con designaciones familiares incluso violando la Ley con DNU de emergencia?? es una emergencia nacional la designación de Karina Milei y pagarle un sueldo inicial de casi 3 millones que se actualizara con la inflación? es decir, tendrá aumento de salario semanal y así el resto de sus funcionarios, o gastar más de 130 millones adaptando la Quinta de Olivos para los perros del presidente, queda claro que TODO lo prometido era mentira y queda claro que la Argentina tiene un grave problema de ciudadanos ignorantes y resentidos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw