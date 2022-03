Natalia Gradaschi y su hipocresía en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género

Poco aportan a la lucha del feminismo las líderes que solo tienen declaraciones discursivas pero se hacen las distraídas cuando de acompañar pedidos de investigar a funcionarios acusados de violencia de género y acoso se trata y más cuando en el mismo 8 de marzo publican consignas que no se condicen con sus acciones.

A continuación el texto que acompaña las fotos de la previa al 8M en la estación de Lanús:

Desde la mesa de Mujeres y Diversidad del Ateneo Néstor Kirchner Lanús, en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica y del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, realizamos una jornada de visibilización de la lucha contra desigualdades y violencias por motivos de género. Difundimos un recursero para la prevención de las violencias, pintamos un mural en vivo, tomamos las calles con un semaforazo y reconstruimos qué representa esta fecha para nosotras y nosotres. Mañana paramos el Mundo una vez más. Salimos a las calles para gritar bien fuerte: que la deuda es con nosotras y nosotres, que la peguen quienes se la fugaron.#7M#8M#AhoraLanús

Aproveche la publicación para saludarle por el día de la mujer y consultarle respecto de las denuncias por violencia de género y acoso que tienen como acusado a Hugo A Lico, funcionario de la secretaría de seguridad que conduce Diego Kravetz, ya que desde el municipio el único funcionario que respondió fue Walter Miralles, director general de la oficina de asistencia a la víctima quien giró la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Noelia Quindimil.

Mi sorpresa fue que luego de leerlo se eliminó sin ninguna aclaración la pregunta.

Debo decir que es muy llamativo que como concejal no acompañara el pedido de informes al Ejecutivo local al respecto y que es repudiable que no haya demostrado interés alguno en acompañar a las víctimas, también que solo puedo definir su conducta en un enorme acto de hipocresía, cuando habla de visibilizar la lucha contra las desigualdades y violencias por motivos de género.

Usted al eliminar una pregunta que tiene como víctimas a mujeres de Lanús no me falta el respeto a mí, pero sí a las mujeres, quizás usted tenga en cuenta solo a las feministas pero le recuerdo que todas son mujeres y que son más vulnerables las que no se encolumnan en el feminismo.

Las acciones hablan más que las palabras, espero los votantes tengan en cuenta al momento de votar a lo políticos que dicen mucho pero hacen poco.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw