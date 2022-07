Murió el represor Miguel Etchecolatz a los 93 años

Comunicado de FADA: Equipos Olímpicos: La nota que no queríamos escribir: Los equipos olímpicos argentinos tendrán cuatro bajas de importancia: GM Sandro Mareco, GM Alan Pichot, MI Carolina Luján y WIM Florencia Fernández, no jugarán, tras graves problemas con los demás integrantes de los equipos y con la FADA. Hubiéramos preferido no publicar esta nota…