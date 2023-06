Mujeres al borde de un ataque de nervios, políticos y sindicalistas preocupados

La política y las redes sociales tienen esas cosas que no se pueden prevenir, o en realidad es la estupidez humana la que motoriza a algunas cabecitas huecas a adelantarse a los hechos y terminar confirmando cualquier sospecha o rumor.

Hace unos días advertía que hay cosas de las que los políticos locales no hablan y enumeré un listado donde entre otras cosas mencionaba el hacer públicos los gastos de los concejales y los nombramientos de las dependencias que reciben partidas de dinero del municipio acuerdo mediante en el HCD, así se evitaban nombramientos de ñoquis, gastos millonarios en financiar «amigas» y empezábamos a reducir gastos, a eso agregar el listado de vehículos que posee el municipio, ya que muchos de ellos son usados por gente que no es empleada y que no pagan el combustible, el seguro ni las reparaciones.

Traducido, hay un número importante de «amigas» de funcionarios viviendo sin otro trabajo que el mostrarse en las redes sociales y satisfacer a esos mismos personajes que suelen vestirse mal, simular ser de clase media y que aunque separados y vueltos a casarse no han perdido las mañas, total la joda se paga con la nuestra.

Es obvio que los medios locales tampoco se meten con criticar estos gastos que son millonarios, a nadie le llama la atención de que algunas señoritas con contratos de alrededor de 100 mil pesos, suban a sus redes sociales fotos de viajes constantes por el mundo?.

Bueno al parecer algunas están preocupadas que se empiece a hablar del tema y se recorten gastos injustificados y peligre su amistad porque sepan que estos señores de la suya no pagan ni una cena.

Y les aclaro que esto no es la vida privada de ellos y ustedes cuando esa relación se financia con dinero público, ya los contratos donde no cumplen tarea alguna es indignante en una crisis económica en la cual el que trabaja no llega a fin de mes y ustedes se muestran alegres mostrando su nuevo conjunto de ropa interior o viajes, les falta vergüenza y ya que todos quieren un cambio, comencemos a terminar con la hipocresía, les molestan los planes pero no los ñoquis?

Por el lado de los sindicalistas la cosa es aún más grotesca, malas prestaciones y servicios para los afiliados, proveedores medio pelo para los trabajadores y clínicas privadas para ellos, su familia y sus amigas.

Las arcas municipales tienen dos agujeros negros importantes, el Honorable Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo, vaya ironía, uno poco honorable y el otro un refugio de contratados, esto no viene de ahora, ya en tiempos de Sebastián Vinagre había más personal asignado que los que podían entrar, nada cambio, Daniel García ha puesto gente que no va a la oficina y Rodrigo Galetovich igual, vecinos los invito a pensar al momento de votar, está en ustedes el cambio y decidir si es justo que con lo que a usted le cuesta pagar los impuestos algunos lo despilfarren con amigas que gastan 5 mil por semana en uñas, 15 mil cada dos semanas en peluquería, 100 mil mensuales en servicios, 200 mil en alquiler, 250 mil en tarjeta, un monto X en dólares para viajes, perfumes de 40 mil pesos o más para oler bien, cremas, una fantasía cara con la nuestra.

También hay algunos «amigos» que viven de las arcas del municipio y el HCD, algunos con nombramientos pero trabajo full time en otras actividades, a esos parece que no los controlan en el presentismo con la huella, raro no?

Pero como la política es machista, son más las «amigas» que los «amigos», así de imperfecta es la vida real, no en todo hay igualdad de oportunidades.

Algunos no pierden las mañas y sino que le pregunten a Dino.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw