Milei del «No hay plata» a comprar millonarios rezagos militares

Javier Milei parece superarse día a día en mostrarse incoherente entre sus discursos de ajuste y las medidas que finalmente termina adoptando y que solo generan más gasto, inflación y deuda, no solo no achicó el Estado, sino que han contratado y siguen contratando funcionarios sin experiencia ni estudios como el caso del chofer de Patricia Bullrich que llegó a una dirección nacional puesto a dedo.

Mientras no para de amenazar a los gobernadores en un hecho insólito, que la sociedad naturaliza y en otros políticos hubiera generado repudio, el presidente negocia gastos millonarios innecesarios como lo es la comprar de más de 40 aviones de combate por un monto millonario y sin contar el gasto millonario en dólares que implica el mantenimiento de esos aviones.

La Fuerza Aérea Argentina se encuentra en negociaciones para renovar su flota de aviones en el corto plazo. El Gobierno tiene en carpeta el F-16 Fighting Falcon, de los Estados Unidos, y el Chengdu JF-17, cuyo propietario es China.

Más allá de la importancia en la elección de Argentina, para el gobierno estadounidense es un asunto muy relevante porque quiere evitar que China continúe estableciendo acuerdos en América del Sur.

En ese sentido, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, aseguró que «Beijing está en la línea de 20 yardas de nuestro país, o podríamos decir que están en la primera y segunda isla».

Por lo tanto, según indicó «Zona Militar», la decisión del Ministerio de Defensa y Cancillería argentina será fundamental para la presencia a futuro de ambas potencias en la región.

La vicesecretaria adjunta de Seguridad Regional del Departamento de Estado, Mira Resnick, dijo en una llamada con periodistas que el Departamento de Estado aprobó la transferencia de aviones a la Argentina luego de haber informado al Congreso, donde no se levantaron objeciones a la operación. Resnick remarcó que la transferecia es “de interés nacional para Estados Unidos”, y si bien afirmó que la decisión final es de la Argentina, insistió en que la oferta norteamericana es “superior” a la de China, y que, de concretarse, servirá para profundizar la relación a largo plazo entre ambos países.

Resnick aclaró que esta transferencia en particular no requiere ninguna aprobación por parte del Reino Unido, que mantiene un veto a la Argentina para la compra de equipamiento militar desde la guerra de las Malvinas, por no hay componentes en los aviones que requieran aprobación británica.

Traducido, se está comprando material bélico en descarte, los F-16 datan de la década del 70 y si bien fueron siendo actualizados, hoy no son aviones de servicio en los principales ejércitos del mundo.

En medio de la profunda crisis que atraviesa la economía, una de las principales trabas potenciales para concretar la adquisición de aviones de Dinamarca –o, por caso, también de China– es el costo de los aviones F-16. Resnick no dio precisiones acerca de cuál sería el costo final de los aviones porque, dijo, el precio “cambia”. Las notificaciones que envió el Departamento de Estado al Congreso en junio último colocaron el costo de la operación con Dinamarca en un valor de venta aproximado de US$338.695.634 por la transferencia de hasta 38 aeronaves, seis F-16 de la versión “Block 10″ y haMosta 32 aviones “Block 15″.

Es decir, Milei, no tiene ningún problema en seguir endeudando al país, con gastos millonarios innecesarios, la Argentina no necesita aviones de combate como prioridad, sino aviones hidrantes para combatir de manera eficiente los incendios, de las declaraciones de las funcionarias de los EEUU se desprende que la única intención de autorizar la compra de los aviones es para ser «aliados» de ellos, es decir, para cuidarlos la inversión la hacemos los argentinos, un GENIO Milei, si quieren una alianza que paguen los aviones ellos y sentémonos a negociar un precio por esa alianza.

NO HAY PLATA para los argentinos, pero sí para gastar en millones en apoyar a los EEUU, un presidente más servil no hay en el mundo y tampoco un pueblo que lo concienta.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw