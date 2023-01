MilWatts Producción Audiovisual una mala elección

Ante el auge de las oportunidades de posicionar un producto, una obra o una marca, el negocio de las producciones audiovisuales viró a ese mercado donde con poca inversión pero una lograda creatividad muchos han encontrado un éxito muy redituable.

Tal es así que el predominio del cine como el arte audiovisual fue perdiendo relevancia frente a las producciones audiovisuales, que corrieron de la escena a las películas con millonarias producciones para ser superadas en audiencias por los consumidores de plataformas como YouTube, Vimeo, Instagram y Tik Tok, por solo dar unos ejemplos de las más conocidas.

El avance tecnológico, los equipos más reducidos y con mejores prestaciones, comenzaron a competir con lo más top del mercado cinematográfico y salieron bien parados, gracias también a los cada día más poderosos editores que generó un nuevo mercado laboral, si bien la calidad no suele ser la mejor, muchas de las más conocidas plataformas de películas son los principales clientes, Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, Paramount Plus, HBO Plus y otras.

Aprovechando estas tendencias, algunos vieron una beta comercial viable con una mínima inversión y con mano de obra económica, pero a veces esa improvisación en lo que se ofrece puede ser negativo para los clientes.

MilWatts es una empresa de producción audiovisual con una mínima inversión para lo que ofrece, digamos que su fuerte es la grabación de obras teatrales o conciertos, algo mucho más sencillo y menos comprometido que el cine, a pesar de que su fundador y colaboradores tienen formación como realizadores.

Podemos afirmar que más que una empresa de producciones audiovisuales es una especie de magazine de espectáculos, por eso hace ruido su presentación, la mayoría de los trabajos son casi un registro de observación y luego en la difusión es donde realmente hacen agua, por lo tanto es bueno advertir que si sos productor de una obra u organizador de un evento, MilWatts es una opción si solo buscar tener un registro que se puede definir como decente, salvo en los musicales, donde ignoro los equipos que usan y quien es el encargado del sonido, pero no hay excusas hoy en día para hacer un registro sonoro fallido.

A pesar de tener 14 años en el mercado, sin un sitio Web, que les demandaría personal actualizando, su presentación al mundo es poco seria desde lo profesional y el usar el canal de YouTube como referencia es una pésima elección, ¿por qué? porque si desde el año 2009 el canal solo tiene 772 suscriptores, con un total de 168.014 vistas, es una muestra objetiva de falta de interés del público de esa plataforma, por ende la empresa falla en lo que se refiere a la difusión de lo que produce y estimo quien paga por un servicio, pretende un trabajo de calidad y una difusión acorde.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw