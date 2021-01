Miguel Trotta un defensor de la trata y la prostitución de menores

Hay personajes tan nefastos en la Argentina, que son capaces de defender lo indefendible como lo es las denuncias por Trata de Personas, cuyas víctimas son principalmente los menores de edad, que son sometidos a las más aberrantes practicas y torturas para un negocio que se ubica entre los más lucrativos del mundo.

En ese punto, es una posición inflexible la que me lleva a criticar a todo aquello que trata de minimizar lo que ocurre en nuestro país, donde el delito ha crecido en parte por la corrupción judicial, política y policial y en parte por la complicidad de los medios de comunicación grandes, encabezados por el diario Clarín con su antiguo rubro de ofertas sexuales.

Tan grande era el negocio de la publicidad de prostitución que no se podía seguir mirando para otro lado y entonces se llegó a la decisión política de que desaparecieran los rubros de ofertas sexuales, aunque en realidad cambiaron de número y se crearon cientos de portales de ofertas sexuales, es decir, se cambio para que nada cambie.

Que para que semejante delitos se desarrollen con impunidad es indudable que existe complicidad política, como se sabe que muchos delincuentes son aportantes en las campañas políticas de varios espacios políticos.

Infobae fiel a su estilo de contribuir a la impunidad de la corrupción en la Argentina, publica un artículo al respecto sobre Venezuela, como si fuera algo que no ocurre en la Argentina, por lo que en mi comentario pedía que primero investiguen en la Argentina que ejemplos sobran, Lorena Martins, hija de un ex jefe de la ex SIDE, había denunciado con pruebas irrefutables la relación de su padre con Mauricio Macri y durante los años de Jefe de Gobierno de CABA, Mauricio Macri hizo poco por combatir la promoción de la prostitución y fue denunciado en varias oportunidades por distintas organizaciones entre ellas La Alameda de beneficiarse con la explotación sexual por su vínculos con los involucrados.

Las denuncias, las investigaciones sobre el tema son más que públicas, ocuparon páginas en los medios, pero parece que siempre hay algún afiebrado que por su poca información y poca inteligencia creen que todo lo que mencione a un político es producto de una campaña de la oposición, así, muchos oriundos de Córdoba creen ver en cualquier critica a un K, perdiendo objetividad, seriedad y peor aún, colaborando a la impunidad de delitos tan aberrantes.

Los insultos a mi persona no me preocupan, hace tiempo que sé lo que es vivir con el odio de los mediocres y delincuentes, he pasado por atentados, armados de causas y difamaciones de todo tipo, pero a diferencia de los cobardes nunca dejé de señalar lo que está mal sea el gobierno que sea porque no se trata de hacer política, sino de trabajar por una sociedad mejor le molesta a quien le moleste.

Esta clase de personas que se mueven por el odio anti K, son una vergüenza para sus familias, entorno y principalmente para sus hijos, me cuesta creer que alguien con hijas, pueda defender sin argumentos a un espacio político que este vinculado a la trata de personas, escupir para arriba nunca es algo inteligente, Miguel Trotta, sos un ejemplo de todo lo que está mal.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw