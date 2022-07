Maximiliano Gallucci, más criticas y sin propuestas

Maximiliano Gallucci, concejal de Juntos por el Cambio, volvió a criticar al municipio de Avellaneda por según sus palabras no ocuparse por la inseguridad y no tratar sus «proyectos», al igual que el impresentable de Sebastián Vinagre, cacarean mucho, pero dicen poco.

Dijo Gallucci:

-“No tratan nuestros expedientes nuestros que tienen que ver con la seguridad porque al Ejecutivo municipal no le interesa. Ahí está el primer foco de conflicto entre lo que es la problemática principal de todos los vecinos de Avellaneda que es la inseguridad, con cuál es el eje de la gestión”–

O hizo estas declaraciones medio dormido o algo no está bien en Maximiliano, una frase breve no debería ser tan confusa, decir que el PRINCIPAL foco de conflicto es que no tratan sus proyectos es hablar desde la más profunda ignorancia. La inseguridad es multicausal, pero el principal foco es la CORRUPCIÓN, algo de lo que curiosamente Gallucci no suele describir cuando opina del tema, ¿tendrá las manos o la cola sucia?

-“en Avellaneda no les interesa cuidar al vecino”. “Para decir eso me basó en los datos que son el Presupuesto y la Rendición de Cuentas. Seguridad tiene menos asignación. Es una cuestión de prioridades que son distintas a lo que necesita el vecino”-

Bueno, digamos que el concejal además de estar mal informado, es un completo ineficiente administrando recursos si cree que la seguridad es un negocio o que un servicio eficiente pasa por gastos millonarios, OJO que esta clase de políticos justifican gastos mintiéndote que es por tu bien, cuando en realidad hacen de la seguridad un negocio.

Quizás muchos lo ignoran pero en las compras para insumos, vehículos, ropa y todo lo que te dicen que es para mejorar la seguridad, siempre el gasto es multimillonario y con empresarios vinculados a políticos que a la vez suelen ser aportantes de campaña, así que no es inocente lo que infiere Gallucci.

–“Nosotros empezamos a recorrer las comisarías y empezamos a ponernos al servicio del comisario, a decir estamos acá para lo que necesiten. Ese es el rol que estamos cumpliendo, para nosotros sí la inseguridad es una prioridad. En mi plan de gobierno la gestión tiene que tener una expectativa de seguridad”.–

El mejor chiste de su publicación, podría desarrollar ¿cuál es su plan de gobierno?, desde que conocimiento del trabajo policial aportan algo visitando las comisarías?, dice que se ponen al servicio del Comisario, bueno, ustedes deben estar al servicio del vecino y dejar las payasadas de lado.

Cuesta creer la improvisación de este joven que preside un bloque de concejales, se sabe que carece de ética y transparencia, pero ahora parece que hay que decidir si es un ignorante, un manipulador o un encubridor de la corrupción política.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw