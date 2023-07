Maximiliano Gallucci demostró que no está del lado de los trabajadores

Si te indignas cuando los trabajadores reclaman con un corte o un paro, más deberías indignarte cuando el paro lo hacen empresarios multimillonarios que para negociar más dinero del gobierno que lo «dibujan» como subsidio cuando en realidad lo que hacen es un paro para que el gobierno se haga cargo de los aumentos salariales a los choferes, pero no un porcentaje sino todo el aumento.

Esa fue la verdadera causa del paro de los empresarios del transporte público entre los que se encuentran la empresa DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A.) CUIT: 33-54633982-9, con domicilio en la calle Echauri 1567 de CABA en el barrio de Pompeya, cuyas cara visibles son José y Ángel Faijá.

Actualmente, conforma el conglomerado de empresas más grande de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, transporta la mayor cantidad de pasajeros y embolsa mensualmente alrededor de $ 10.000 millones de subsidios tarifarios.

La empresa tiene fuertes vínculos con sectores sindicales que responden a Hugo y Pablo Moyano, donde se apoyan para conseguir la obediencia de los choferes de colectivos, que generaron el descontento de muchos usuarios que al enterarse de que al reclamo empresarial se sumaba el de un sector de choferes, se indignaron al decir ellos ganan más de $400 mil pesos y nos perjudican a los que no llegamos a $100 mil por mes, situación que los medios que tienen acuerdos comerciales minimizaban al decir que todos están mal con los sueldos.

En medio del paro, el candidato y ministro de economía Sergio Massa apuntó duro contra los dueños de las empresas DOTA los hermanos al decir que «el señor José Faijá«, el poderosos «parásitos» y METROPOL de Javier Zbikoski .»El Estado les transfirió la plata de los sueldos», dijo el ministro y afirmó que «algunos», a quienes definió como «parásitos del Estado», «retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle».

«En realidad no están discutiendo el salario que estaba acordado en paritarias ni tampoco están discutiendo tarifas porque no les importa la tarifa. Hay dos grupos empresarios que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocería y pretenden que el Estado les garantice la rentabillidad», disparó.

“Acá hay dos grupos empresarios, un señor Faija y un señor Zbikoski -que le dicen el amarillo, pregúntense por qué- que lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compras porque fabrican carrocerías, para discutir el mark-up empresario”, prosiguió Massa.

Gallucci ya eligió de qué lado está

Ahora explicado el contexto, el candidato a intendente de Avellaneda por JxC Maximiliano Gallucci, sube una historia como parte de su campaña donde visitó personalmente la empresa DOTA y tomó posición del lado de los empresarios con esta publicación:

Visitamos el centro de monitoreo de la empresa de transporte DOTA. Charlamos sobre la situación económica del país y como se les dificulta trabajar a diario con el atraso de los subsidios que reciben. Además, nos mostraron todas las herramientas que utilizan para intentar garantizar la seguridad tanto de choferes como de pasajeros, con la difícil situación de inseguridad que se vive todos los días.

Más genuflexo no se consigue, solo sin criticas de los opositores Gallucci se muestra como lo que es, ante todo un empresario, nació y se crio en una familia empresaria que cuando tuvo que despedir trabajadores lo hizo sin dudarlo priorizando su economía y en esa empresa familiar dedicado al rubro curtiembre, compartió decisiones y ganancias, lo que no está mal, pero no es creíble un tipo que prioriza el dinero por sobre el bien común de una sociedad.

Ya lo he señalado en varias oportunidades que este candidato al igual que muchos otros tiene serios problemas en la comunicación y lo que quiere transmitir a los vecinos buscando su voto, si alguien de clase media y baja lo vota, entonces después no se quejen, hay que ser muy estúpido para no interpretar estas cosas, no se trata de una publicación de la oposición o de una operación de prensa, es el propio Maximiliano Gallucci el que les muestra dónde están sus prioridades y se pone del lado del empresario ambicioso que quiere más a costa de perjudicar no solo a los trabajadores sino como se vio, a mucha gente con turnos médicos que los perdían y debían volver a esperar meses para un nuevo turno, así de jodidos son estos empresarios que lejos de perder triplican su patrimonio y en las crisis compran por dos mangos empresas pequeñas para crecer ellos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw