Mauricio Macri le impone su tropa a Javier Milei que quedará con un gabinete mayoría macrista

Complicadas negociaciones se viven en el interior de la Libertad Avanza donde Macri no para de hacer chistes sobre Milei y entre bromas desliza que lo ve mal en el armado y a los 6 meses de plazo que le da para hacer el ajuste, ahora el ex presidente dice que si no incorpora gente de experiencia propuesta por Macri no va a poder gobernar y ensayando un enojo viajo a Dubai.

Finalmente Milei terminó cediendo ministerios importantes como es el de economía y se discutía con el macrismo seguridad y defensa, codiciados por Mauricio Macri, que amenaza con no acompañar la gestión de Milei si no tiene participación en los ministerios pedidos.

Queremos un cambio decían y con Milei venía Macri, Sturzenegger y Caputo, que hicieron los 3 durante el gobierno de Macri? el prestamo ilegal con el FMI que se lo fugaron los 3 y sus amigos empresarios y por si fuera poco en el 2018 inventan las Leliqs, que hoy le cuestan al Estado es decir a nosotros 80 mil millones de pesos diarios, quienes ganan? los bancos, quienes son accionistas de los principales bancos en el país? Sturzenegger y Caputo, es decir, Sturzenegger era presidente del BCRA, siendo accionista de bancos privados, incompatibilidad que nadie denunció, ellos son los responsables del crecimiento de la inflación, dicho esto, que el gobierno de Alberto Fernández es uno de los peores o el peor de la historia no se discute, pero para que se entienda, el coyote puede ser estúpido porque le explota la bomba en la cara, pero hay un hijo de puta jodido que le dio la bomba y no le importo nada.

Al parecer el agradecimiento de Javier Milei a Macri y Bullrich supuestamente desinteresado no era tal y antes de asumir ya hay peleas internas con una imagen de improvisación preocupante, hoy solo queda claro que como lo adelantamos desde El Sindical, Milei depende de Mauricio Macri y sus imposiciones, ¿dónde quedó la Libertad tan gritada??

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw