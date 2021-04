Mauricio Longin D´Alessandro en ridículo

El mediático abogado Mauricio D´Alessandro, siempre irónico en sus comentarios, fue duramente criticado en vivo en el programa de Alejandro Fantino por el Dr. Carlos Javier Regazzoni, quien sorprendió a todos cuando fue consultado por la gravedad de la pandemia.

El programa de Fantino iba en la línea de desacreditar la gravedad denunciada por el gobierno y como muchos otros programas de tendencia opositora, desacreditaban la conferencia de prensa grabada por el presidente de la Nación Alberto Fernández, en el estudio estaban los panelistas más el mediático abogado como invitado al igual que el médico que desde hace años milita en el PRO donde ocupó distintos cargos ejecutivos incluido el PAMI, por lo que su opinión en duros términos contra D´Alessandro no solo generó sorpresa que se veía en los rostros del conductor y los panelistas a punto tal que Fantino cortó el ida y vuelta entre el abogado y el médico.

Mauricio D´Alessandro con sonrisas y fiel a su estilo se burló de los anuncios presidenciales, dijo que solo se pretende asustar a la gente porque no es verdad que haya un aumento en los muertos a pesar que las estadísticas indican que se va a una meseta de 3000 muertos semanales por COVID, afirmando que sin pandemia también había muchos muertos, afirmando que el año pasado hubo un descenso en los muertos por accidente de tránsito, Fantino busco que el médico apoyara esa opinión y se produjo algo inesperado ya que Regazzoni primero frenando sus palabras dijo que no era así, que la situación es muy grave porque el número de 3000 muertos semanales por COVID es un desastre sanitario y social, estallando cuando D´Alessandro con risas le dijo que él tiene las estadísticas a lo que el médico le dijo que es de una ignorancia reprochable hacer comentarios sin tener conocimiento de como se hacen las estadísticas médicas y le recordó que hace 35 años que es médico, con especialidad en el tema y con post grados y masters.

Inmediatamente el rostro del abogado se puso colorado y Fantino dijo bueno cambiemos de tema porque hay muchas noticias terminando la entrevista de la que participaba el médico y ya no volvieron a enfocar a Regazzoni, pasando a hablar de las picadas de las Ferrari y de dinero encontrado en cajas de cereales.

Una vez más, queda en evidencia que los medios operan contra el gobierno y sinceramente me agrada que un político de la oposición como Regazzoni no haga política barata y que no se sumara a una opereta peligrosa como es mentirle a los ciudadanos sobre los riesgos reales del COVID. Ni siquiera despidieron como corresponde al Dr. Regazzoni, pero sí se quedó Mauricio a seguir haciendo de bufón de los medios nfluyentes.

Personajes como estos son los que «informan» a los vagos que no se informan.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw