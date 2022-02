Masacre narco en la provincia de Buenos Aires

Hace poco en un programa un ridícula periodista veía los asesinatos en Rosario como algo lejano para Buenos Aires, afirmaba que eso nunca nos iba a pasar. En una semana hubo solo en el Conurbano 5 acribillados con similitudes a las ejecuciones narco de los llamados sicarios.

Una modalidad que comenzó hace muchos años en Colombia, se replicó en México y luego en Paraguay y Brasil.En la zona sur los narcos controlan los boliches, tienen vínculos con barras de los grandes clubes de fútbol, lavan dinero con agencias de autos de alta gama, emprendimientos mobiliarios, con obras de algunos sindicatos, financian políticos y tienen vínculos con miembros del Poder Judicial provincial y federal.

Lo que hoy muestran los medios con alarma, es una mínima expresión de la cantidad de droga que se trafica a diario.

Puedo decir y probar que a nadie le importa combatir el narcotráfico y que solo hacen estadística de vez en cuando con los perejiles adictos que compran una tiza y la dividen para financiar su adicción, pero no son ni un eslabón en la cadena narco.

Sergio Berni en lugar de reconocer el fracaso del Estado para enfrentar a los narcosdebe inmediatamente relevar al Superintendente de Drogas y a todos los jefes de las delegaciones de drogas que no han demostrado transparencia, además de ponerlos bajo investigación porque muchos no pueden justificar ni de casualidad su patrimonio.

Hace dos años, las denuncias en la Procuración General de la provincia de Julio Conte Grand son dilatadas, simulan una investigación que nunca concluyen y mientras ganan tiempo se suman las muertes del narcotráfico, estas muertes no es de solo adictos, vendedores o gente vinculada a las drogas, sino de las víctimas de delitos de delincuentes drogados o desesperados por robar para comprar y consumir, sumado a los inocentes que terminan con un disparo por enfrentamientos entre bandas.

Usted Axel Kicillof como gobernador tiene en su gestión una MASACRE de la que tiene que hacerse cargo porque usted también sabe lo que ocurre puedo darle la fecha de los mensajes que le he enviado y no hicieron nada.

La PROCUNAR que conduce el Fiscal General Diego Alejo Iglesias es otra oficina ineficiente avalada por el Procurador General de la Nación Casal quien ha ido perdiendo prestigio y escondiéndose en el sillón de su despacho para no dar explicaciones, he pedido y les consta informes sobre la estadística de causas por infracción a la Ley 23.737 y la respuesta debería darles vergüenza, narcotráfico casi no tiene condenas y las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires son casi nulas.

No ha llegado a los medios pero en Avellaneda, dos adultos murieron por consumir cocaína envenenada comprada en las inmediaciones del Club Villa Modelo, según denuncian amigos de los involucrados, pero curiosamente ningún medio local quiso dar a conocer la noticia que habría salvado la vida de otros consumidores.

Las cosas como son y por su nombre, los principales responsables de las muertes y lo que vendrá son Julio Conte Grand, Axel Kicillof y Eduardo Casal.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

