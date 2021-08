Más de 200mil marchamos de San Cayetano a Plaza de Mayo con un reclamo histórico de los movimientos sociales argentinos: Tierra, Techo y Trabajo.

Más de 200 mil marchamos desde San Cayetano, Liniers a Plaza de Mayo llevando un reclamo histórico de los movimientos sociales en Argentina: Tierra, Techo y Trabajo.



Hace 5 años las organizaciones sociales salimos a la calle en una Argentina surcada por el hambre y la desocupación del macrismo. Partimos por primera vez desde la iglesia de San Cayetano en Liniers por decenas de miles y conquistamos medidas como la ley de Emergencia Social. Estas luchas de los movimientos sociales junto a otros sectores populares, fueron parte de la base que ayudó a lograr la unidad del pueblo que permitió la constitución del Frente de Todos y la derrota electoral de Macri en el 2019.



Hoy, fortalecidos por la experiencia y el camino recorrido en esta unidad volvimos a la calle porque no solo pretendemos resistir las políticas de hambre y dependencia, también tenemos propuestas, por eso el año pasado presentamos el proyecto de ley de «Techo, Tierra y Trabajo», un plan para reactivar la economía argentina generando trabajo genuino, impulsando el crecimiento de cooperativas y pymes y construyendo viviendas, chacras y unidades productivas en todo el país.



Porque fuimos protagonistas decisivos ayer para abrir otra esperanza y después estuvimos en la primera línea de batalla por la salud y contra el hambre en medio de esta tremenda pandemia, hoy queremos avanzar en medidas que nos den trabajo genuino, tierra para trabajar y un techo para vivir.



Extractos del discurso de Juan Carlos Alderete, Diputado Nacional y dirigente nacional del Corriente Clasista y Combativa (CCC)



«Quiero reivindicar y decir que nos sentimos profundamente orgullosos de tener compañeras y compañeros que están en los comedores enfrentando esta pandemia. Algunos oligarcas piensan que esas compañeras, que revuelven todos los días la olla, que están al frente de la batalla contra la pandemia, no piensan, no analizan la política, que no saben en qué país queremos vivir. Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de esas compañeras»



«Quiero nombrar a una de ellas, en nombre de aquellas compañeras y compañeros que el virus los ha llevado, que es Ramona Medina, nosotros debemos considerar que son héroes.»



«Tenemos que decir con todas las letras, que en medio de la dura pandemia el gobierno puso en el centro la vida nuestro pueblo y eso tiene un valor muy importante. Se trabajó con paciencia e incasablemente para que lleguen las vacunas. Es un logro importantísimo de la Argentina el avance de esta gran campaña de vacunación. Genera esperanza en nuestro pueblo, y empezamos a ver la luz al final del túnel.»



«Y si bien decimos con claridad que la pandemia no terminó, también decimos que es momento de empezar a dar respuesta en el terreno económico. Por eso volvimos a marchar, porque entendemos que para sacar al país adelante hay que tomar medidas que pongan al país de pie y hay que incentivar el consumo. Es momento de que los salarios y jubilaciones recuperen poder adquisitivo. No se puede seguir con el salario minino vital y móvil en $29.160, ni la jubilación mínima en $23.064. Hay que poner plata en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y de los trabajadores de la economía informal».



«Nosotros peleamos para que se abra la discusión y se apruebe el Aporte extraordinario de las grandes fortunas, ese es el camino. Tenemos que pegar también a aquellos oligarcas que se han enriquecido en medio de la pandemia y están dejando mayor pobreza todos los días. Hay que tomar medidas con los formadores de precio, que son esas empresas monopólicas que tanto daño causan al pueblo argentino»



«La receta que siempre ha dado Macri y los grupos reaccionarios que quieren volver al poder es la del FMI que es más hambre para el pueblo, destrucción de la industria nacional y endeudamiento externo como jamás nuestro país se endeudó.»



Hay que tomar medidas para generar trabajo, por eso salimos hoy, por Tierra, Techo y Trabajo. No podemos seguir en silencio con la llamada Hidrovía. Por ahí se fugan y contrabandean de 10 mil a 15 millones de dólares por año. Con esa plata podemos generar trabajo y entregar tierra a los campesinos».



«Vamos por más unidad, con la CGT, con las CTAs y todo el movimiento obrero en su conjunto, para dar vuelta la tortilla a favor del pueblo. Y que les quede claro, nosotros vamos a jugar con todo para que el Frente de Todos vuelva a ganar, no vamos a volver atrás, no queremos que vuelva Macri, no queremos retroceder, no queremos que vuelvan los reaccionarios que se burlaron de la pandemia. Ojalá que este fin de año nos abracemos, y sigamos en la calle hasta que el viento sople a favor del pueblo»

