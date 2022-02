Maricel Marciano, una concejal muy limitada

Entre los políticos locales, tenemos para desgracia de los vecinos, incluyendo a los que la votaron sin evaluar sus capacidades a la concejal Maricel Marciano, una mujer que llegó a la política buscando esa pata de impunidad que dan los contactos que las «negociaciones» políticas suelen generar donde una mano lava la otra, así aterriza sin méritos Maricel Marciano a la política local y en un espacio que se formó de un rejunte de fracasados de distintos partidos que conforman Cambiemos.

Aristóteles tenía la concepción del poder donde la mejor o más perfecta relación de poder es la política, en la que los que mandan y los que obedecen no son siempre los mismos, sino que van rotando en el ejercicio de las magistraturas.

Bueno, en los tiempos que corren los que llegan al poder, intentan perpetuarse y eso evidencia que no hay un interés en el bien común, sino en intereses propios.

Maricel Marciano es las personas que tienen una ambición enorme y eso muchas veces motoriza y hasta se disfraza de proactividad, pero en realidad a la fecha solo ha demostrado ser una política extremadamente limitada y oportunista.

Con poca calle, suele informarse por las redes sociales sin conocer sobre las circunstancias específicas y suele arrogarse un supuesto reclamo de los «vecinos» que en la mayoría de los casos ni saben de quien se trata.

En Gerli, la esquina de las calles De La Serna y O´Higgins se ha transformado en noticia en las redes sociales por los reiterados choques que allí ocurren y la concejal Marciano entonces presentó un proyecto de ordenanza para que en la mencionada intersección se coloque un semáforo y reductores de velocidad, quejándose de que desde el 31 de enero del 2022, no obtuvieron respuesta.

Es decir, que para la concejal, un semáforo es la solución junto a los reductores de velocidad para que no se produzcan accidentes.

Bien, alguno de los «asesores» debería informarle a la concejal que existen cientos de esquinas con semáforos en Avellaneda donde siguen produciéndose accidentes, ya que no se trata de solo satisfacer lo que algunos ignorantes piden por las redes sino de hacer propuestas responsables y con fundamentos.

Porque es justamente en Avellaneda donde falta una campaña seria de educación vial y que el municipio haga cumplir la Ley de Tránsito empezando por las propias Ordenanzas sobre el ordenamiento vial, justamente sobre la transitada calle De La Serna, varias logísticas suelen estacionar sus camiones en cercanías de las esquinas, impidiendo ver a quien intenta cruzar o tomar la calle poder ver si se aproxima algún vehículo, esos camiones además de estar en infracción, son un riesgo real para peatones y conductores, incluso donde existen semáforos esos camiones impiden ver las luces del mismo.

También hay una realidad que a diario viven los vecinos con los camiones de gran porte y es que estos circulan por calles prohibidas según la legislación local y varias veces han roto luminarias y semáforos, entonces, cuando eso ocurra volverán los choques?, tan infantil es la propuesta?

Si se pretende hacer las cosas bien, al semáforo y los reductores le falta una correcta señalización vial, tanto para recordarle a esos infractores que no se puede para ni estacionar en las esquinas, como a los que circulan advertirles sobre el cruce peligroso.

Como sea, en todos los choques que se han subido a las redes sociales, el problema ha sido que ninguno de los vehículos involucrados respeto el disminuir la velocidad al llegar a la boca calle, con lo cual, es poco probable que quienes demuestran un desprecio por las normas, respeten un semáforo.

O la concejal maneja distraída o el polarizado de su vehículo le impide ver las cientos de infracciones que a diario se cometen en las calles donde hay semáforos, ejemplo, la intersección de las calles De La Serna y Lacarra, donde se dobla en rojo, se gira donde no hay giro o bien algunos se detienen donde sí se debe girar, sumado a la invasión de la vía pública de las motos de la pizzería o el mal estacionamiento en las esquinas de las calles mencionadas lo que ha provocado varios siniestros.

Mi critica a la concejal Maricel Marciano es por su poca voluntad de mejorar, tiene todas las posibilidades y recursos para capacitarse, hay concejales a los que no se les puede pedir mucho porque más no pueden, no es su caso, usted es limitada porque no le interesa hacer propuestas serias, usted está por el poder y por «pertenecer» a esa casta que les da ciertos privilegios, como ciudadano y vecino, le reclamo que honre su cargo, muestre que de verdad son un cambio.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw