Marcelo Rey, más mentiras de un funcionario que no funciona

Hablar de Marcelo Rey, es sinónimo de hablar de esos funcionarios que no funcionan, con más de 10 años entre las cabezas de la Secretaría de Seguridad del municipio de Avellaneda su único logro es haber acrecentado su patrimonio personal, pero en la gestión todo han sido promesas y mentiras a los vecinos, la seguridad nunca mejoró y los supuestos controles de los Cuidadores Ciudadanos a su cargo son arbitrarios e ineficientes.

Hace un par de semanas una activista por los derechos de los animales dijo haber tenido una conversación con Marcelo Rey, responsable de los Cuidadores Ciudadanos y subsecretario de seguridad, quien suele pasearse acompañado de los jefes policiales, publico que este señor se comprometió a ocuparse del control de los carreros, en ese momento expresé mis dudas porque hace más de 10 años que este funcionario está en el área y las cosas van peor.

Estos días pasaron varios carros y me fue difícil tomar una foto porque en Avellaneda lo común es que además te roben, hoy me crucé dos veces en distintos momentos con un mismo carro, no solo violando la Ley de Maltrato Animal sino también exponiendo a menores de edad.

El colmo fue que el carro pasó delante de la base de la Policía Local y los Cuidadores Ciudadanos que estaban en la vereda los efectivos charlando, pero ninguno hizo nada para por lo menos identificar y explicarle a los dos adultos que estaban haciendo las cosas mal.

La conclusión es que en Avellaneda los más vulnerables no son protegidos.