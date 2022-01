Marcelo Frecha sigue fomentando la «grieta» desde su «foro de seguridad»

Y si bien comenzamos un nuevo año, parece que el 2023 no trae buenos cambios para personajes como Marcelo Frecha, que desde su «Foro Vecinal Avellaneda Segura» sigue permitiendo comentarios agresivos y provocadores de los ignorantes y cobardes que desde un equipo se conectan y descargan sus comentarios desubicados incluso cuando se hace mención al fallecimiento de un vecino, como dice la frase no respetan ni a los muertos.

A las noticias falsas, Marcelo Frecha siempre ha tenido críticas por no administrar ALGUNOS comentarios, mientras que a algunos vecinos los eliminó por no estar de acuerdo con los comentarios u opiniones, afirmando siempre que él no hace política, pero, curiosamente, a los identificados con Juntos por el Cambio no los mide con la misma vara y así tiene históricos usuarios que todos los días insultan a los K, planeros, peronistas, negros y zurdos.

Ese jueguito de Marcelo Frecha es solo comparado con su cobardía como persona, cuesta creer que alguien pueda ser tan caradura de lucrar con la «mugre» social sin hacer un aporte positivo, digo, o ya sabes que tus hijos serán igual a vos o deberías sentir vergüenza por el legado que les dejas.

El comentario repudiable de alguien que se dice periodista Marta Farias sobre el comunicado de La Mesa Peronista por el fallecimiento de Bety Barrientos, al escribir con mayúsculas UNA LACRA MENOS, es evidencia de lo que describo sobre Marcelo Frecha. Si esta anciana fue profesora siento compasión por sus alumnos.

Ignora quién es Marta Farias a quien tampoco me interesa conocer luego de ver su posteo, pero repudio su falta de respeto que raya lo estúpido como el me gusta de Eusebia Ledesma, en línea con el mal gusto y el ridículo de dos ancianas que usan la tecnología para hacer pendejadas dirían en otros lares.

No tengo referencias comprobables de la calidad de persona que era Bety Barrientos, pero como todos tendrá gente que la recuerde bien y otros que no, pero sí no tengo ninguna duda que este tipo de comentarios desubicados no aportan nada, que son irrespetuosos y hasta dejan dudas de la capacidad intelectual de estas personas.

Podría dejar pasar como hace Frecha y otros medios, estas cosas, pero creo que es necesario empezar a ser objetivos y señalar lo que no suma nada, me hace ruido que a varios de los que les gusta estar en los medios no entiendan que deben tener una conducta ética o por lo menos si no lo son parecerlos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw