Mar del Plata: Conoció a una mujer por Tinder, quiso armar un trío en su casa y le robaron 6 mil dólares

El hombre fue hasta la zona de la plaza Mitre en Mar del Plata para encontrarse con una mujer cuando, para su sorpresa, se encontró con dos chicas, lo que le pareció una aventura tentadora.

Todo empezó con una conversación por Tinder, tras un breve intercambio de mensajes, el sujeto le propuso a la mujer conocerse personalmente anoche en un sitio cercano a su casa, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2700.

Aunque el hombre no esperaba que fuera acompañada a verlo, no encontró razones para sospechar y se dirigieron los tres a su vivienda. A penas llegaron, una de las mujeres salió con la excusa de ir a comprar alcohol pero no volvió con ninguna bebida. En cambio, había aprovechado para abrirle la puerta a otros dos hombres y, entre los cuatro, ataron a la víctima de pies y manos en su habitación.

Los delincuentes estaban armados y en cuestión de minutos desaparecieron llevándose 6 mil dólares, 4 mil pesos, un celular y otras pertenencias de valor del dueño de la casa. Fueron los gritos desesperados del hombre los que alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Los peritos buscan pistas en la escena y en las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los asaltantes.

La causa por el robo es investigada por el fiscal Fernando Berlingeri, quien reemplaza por estos días a su par Mariano Moyano -de licencia- en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13.