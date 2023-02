Malestar en los efectivos de la Policía de la Ciudad por uso político de la fuerza

Mientras Horacio Rodríguez Larreta sigue sus vacaciones, esquivando todas las preguntas que surgen cuando la muerte de una mujer policía de su fuerza reaviva muchas de las contradicciones entre el relato de Larreta de tener la mejor policía de la Argentina, de haber llevado a la Ciudad de Buenos Aires como una de las más seguras y afirmar que los que no se ocupan de la inseguridad desprecian la vida de los ciudadanos, ahora él ha quedado preso de sus propias palabras.

Con todo el peso que tiene la millonaria pauta en los medios, Larreta ha motorizado una campaña de distracción sobre el asesinato de la oficial de policía Zalazar, así los medios con pauta comenzaron con encuestas ridículas como taser sí o no, que nade tiene que ver con lo ocurrido, pero que alienta las cabezas de muchos de los que sin pensar se vuelcan en las redes sociales a putear a quienes se oponen al uso de un arma que no evita estos hechos que conmueven.

Hasta el mismo Marcelo D´Alessandro, en uso de licencia se sumó a la campaña con un twitter que lo muestra como lo que es, un inútil como Ministro de Seguridad y un manipulador que no respeta ni la muerte de un personal a sus órdenes, ya que aún teniendo una taser, ella no podía haber evitado el mismo resultado, porque el asesino disparo sin dudar y sabiendo donde hacerlo para evitar la protección del chaleco antibalas que no era para uso femenino, un hecho irregular que es responsabilidad de D´Alessandro que pasen estas cosas en su ministerio, ¿nadie controla lo que se le entrega al personal policial.?

Como si no alcanzara con agitar el uso de las taser para desviar las responsabilidades del gobierno de la Ciudad, el segundo del Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA, Aníbal Falivene, se suma con un twitter donde los defensores de la independencia de las instituciones que suelen defender, en este caso la corren para sostener la critica a la justicia «garantista» consiguiendo que muchos ignorantes puteen a los que consideran zurdos y garantistas, cuando en realidad CABA tiene su propia justicia con fiscales y jueces que responden aunque no lo digan al esquema macrista, salvo una o dos excepciones.

El asesinato de la mujer policía expone el mal entrenamiento que han recibido los efectivos policiales, sumado a una mala organización policial para designar los servicios, cualquier policía con una mínima experiencia sabe muy bien que existen zonas en CABA donde resulta poco inteligente exponer a un policía sea masculino o femenino para estar solo, lugares como Constitución, Once, Retiro, Liniers, Pompeya, siempre fueron lugares conflictivos y donde muchos policías perdían su arma reglamentaria, si los jefes de la Policía de la Ciudad no lo saben deberían renunciar ya.

Malestar policial

Nadie mejor que los propios efectivos policiales de la Policía de la Ciudad para saber qué vive en el día a día el policía, donde son USADOS por los políticos y por sus jefes policiales, unos para hacer campaña y otros para recaudar, las cosas como son.

Mientras a los buenos policías, esos que viven de su trabajo no se les perdona un error y son controlados 24 hs. como ningún otro trabajador, mediante un celular «azul» que deja sin privacidad alguna a los efectivos policiales con la excusa de que así se evita la distracción de los efectivos policiales, cuando en realidad son monitoreados incluso fuera de servicio, con la excusa de que se controla su regreso a los domicilios por una cuestión de la ART en caso de un accidente.

Estos dispositivos incluso pueden captar las conversaciones y activar la cámara del dispositivo de forma remota, algo que viola varias normas pero como ellos son «amigos» o empleadores de jueces y fiscales nadie dice nada.

La tentación de un sueldo superior al de otras fuerzas de seguridad y unos interesantes créditos hicieron que muchos dejen sus fuerzas para sumarse a la Policía de la Ciudad, pero no todo es beneficios, son un número más, despersonalizados y manipulados por los políticos que conducen la fuerza policial como si fuera una empresa.

Cansados de la manipulación, varios efectivos policiales han creado grupos en las redes sociales donde exponen lo que viven, advierten que se van a tomar medidas como por ejemplo apagar los teléfonos azules como protesta y todo se encamina a demostrar que Larreta miente cuando dice que cuida a los policías y a los ciudadanos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw