Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi deberían responder en la justicia pero …

En plena campaña política, desde el sector de la oposición, divididos estratégicamente para que parezca mayor la oposición y los reclamos contra el oficialismo que representan Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra que conducen el municipio de Avellaneda, las denuncias de estos impresentables de la política son solo mediáticas, Cambiemos tiene varios concejales abogados y ni así van a la justicia.

La obligación de los políticos que juraron por sus cargos es la de hacer cumplir la Ley, entonces no se entiende que si acusan en los medios, no vayan a la justicia para que los denunciados sean juzgados y no continúen en sus cargos y mucho menos disfrutando del patrimonio económico mal habido.

Que la gestión de Ferraresi y Chornobroff tiene serias irregularidades no hay dudas, pero nadie mejor que un concejal para tener más información que los vecinos sobre esas irregularidades, razón por la cual solo queda pensar que si no denuncian es porque también tienen algo que ocultar.

Todo lo que se haga para nivelar las oportunidades de los estudiantes está bien, incluso la entrega de miles de bicicletas para que los niños y adolescentes puedan tener una, lo que no está bien, es que esas acciones sean para justificar millones que no se rinden con transparencia y que solo sean acciones de clientelismo para aprovechar la necesidad de algunos en perjuicio de las arcas municipales perjudicando a todos cuando se regala sin ningún control respecto a quién le dan por necesitarlo y a quienes le dan solo por ser militantes.

Muchos vecinos se suelen enojar cuando ven publicadas a la venta las bicicletas, computadoras o las tablets que el municipio entrega, enojo con justificación, pero más que enojo hay un delito que es el de malversación de caudales públicos tipificados en los artículos del Código Penal 260 al 264, en cuanto son las autoridades máximas del municipio y por ende responsables de controlar que lo que se entrega sea para el uso que se supone se entrega la asistencia social, sea en alimentos, bicicletas o computadoras y no para que pícaros que suelen militar políticamente se hagan de ellos sin necesidad y luego las vendan por las redes sociales.

Hoy en el año 2023, donde las empresas saben todo sobre los ciudadanos, cuesta creer que un municipio no pueda chequear si alguien necesita o no de la asistencia del Estado, en realidad, nadie controla nada porque no pasa nada, entonces es fácil hacer política con regalos y peor aún que se beneficien delincuentes antes que vecinos que tal vez sí necesitan y no pueden, por la sencilla razón de que las entregas se anuncian una vez realizadas y no antes.

Hay cientos de publicaciones vendiendo lo que el municipio ha entregado, pero parece que la policía no lo ve, que los fiscales no lo ven, que los del municipio no lo ven, raro en un mundo donde todos están conectados.

Nada va a cambiar porque a nadie le interesa, Vinagre dice ser el cambio, y digo dice en lo que se le entiende porque cada día habla peor, prometen terminar con la corrupción, pero no solo no dice cómo lo harán, ahora que podrían hacer algo para mostrar que son distintos no lo hacen y eso aplica para el resto de la oposición que juegan a ser referentes de la mentira, Maximiliano Gallucci, Fernando Landaburu, Lucas Yacob, los payasos de La Libertad Avanza que solo pueden compartir videitos con Milei sacado porque ellos no pueden proponer una sola idea coherente, el Polo Obrero que viene 10 años atrasado con los reclamos y solo se dedican a enviar mails.

Insisto, si los que tienen la obligación de denunciar no lo hacen, dejen de ser ingenuos y pensar que algo distinto va a mejorar Avellaneda, recuperemos el dinero despilfarrado, denunciemos a los responsables y veremos cuántos se postulan sabiendo que ya no van a ser millonarios.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw