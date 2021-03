Magdalena Sierra se burla de los vecinos

La actual Jefa de Gabinete y virtual intendente de Avellaneda, Magdalena Sierra, sigue burlándose de los vecinos a los que subestima cuando se encarga de difundir actividades tan hipócritas como mediáticas, pero de las que nada bueno surge. Hoy difundió por las redes sociales una reunión en el Ministerio de Seguridad de la Nación sentada a la derecha de la ministro Sabina Frederic y otros funcionarios.

Su publicación en las redes sociales fue la siguiente:

Junto a Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, e intendentes bonaerenses coordinamos acciones para fortalecer la presencia de efectivos policiales en nuestra Ciudad. Es fundamental la articulación entre nación, provincia y municipios para garantizar una seguridad preventiva para todxs.

El título de la publicación no es caprichoso ni mucho menos, es la única realidad a la fecha y es que desde que Jorge Ferraresi asumió como intendente del partido de Avellaneda, la inseguridad fue creciendo año a año, esto es objetivo y basta con ver las estadísticas del Ministerio Público Fiscal donde como se sabe, no se incluyen los delitos que no se denuncian y eso implica que a la estadística para saber las cifras reales habría que multiplicar por 10.

Los robos en Avellaneda se pueden controlar sencillamente si existiera la voluntad política de hacerlo, el 60% de los delincuentes tienen vínculos con la política local y personalmente la señora Sierra cuando la consulte por la inseguridad en las plazas prefirió huir de la entrevista al sentirse incómoda o mejor no saber responder sobre la política del municipio de «liberar» plazas y zonas para los delincuentes, esto está filmado por si alguien cree que es solo un relato.

Los delitos más comunes se cometen contra el ciudadano común, los asaltan en los barrios al salir a comprar, al ir a trabajar o a su regreso o cuando van o regresan de estudiar o bien de pasear, se sabe que por ejemplo el barrio de Quinta Galli tiene privilegios especiales a la hora de distribuir los patrullajes y si bien se cometen robos, la proporción es abismal comparado con otros barrios, justamente Sierra y Ferraresi, están donde están por los votos de los que menos tienen y ellos no los cuidan como a sus vecinos del exclusivo barrio, prefieren redoblar los esfuerzos y patrullaje en cuidar a los que no los votan y a los que denigran a los pobres, ¿no se sienten un poco tontos de creerlos populares?.

Los delitos que más han crecido en Avellaneda son los robos y el narcotráfico junto al narcomenudeo, muchos de los lugares donde se vende drogas en las distintas localidades de Avellaneda cuentan con la complicidad del municipio, basta con leer las denuncias en las redes sociales, las menciones a los funcionarios municipales encargados de la seguridad Mónica Ghirelli, secretaria de seguridad y Marcelo Rey subsecretario, dos funcionarios que llevan más de 10 años en el área y no han resuelto nada, ambos funcionarios con distintas denuncias penales en la justicia que de por sí en un municipio transparente los hubiera reasignado y sumariado. pero Ferraresi prefirió sostenerlos y en el caso de Marcelo Rey ascenderlo.

No es un secreto ni algo que no se sepa que el municipio reparte entre algunos delincuentes becas, planes y hasta trabajo en el municipio, más de uno habrá visto a algún vecino vinculado al delito con ropas del municipio y la explicación de Magdalena Sierra fue que Jorge les quiere dar una oportunidad, lo que está muy bien, pero mejor está si existe un control de esas asignaciones y empleos.

La Jefa de Gabinete de secretarios SIERRA ADA MARIA MAGDALENA, declara en sus declaraciones juradas patrimoniales el CUIT 27-17902521-9 REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000, ya los medios «grandes» mencionaron incongruencias tanto en Sierra como en Jorge Ferraresi en sus declaraciones juradas y aunque los números no cierran, a la fecha ningún fiscal o juez a considerado relevante investigar el patrimonio millonario, como tampoco la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha explicado las tareas que cumple como directora una de las hijas del matrimonio que se hizo famosa en las redes sociales por compartir fotos y experiencias de sus viajes por el mundo, con su sueldo es imposible hacer esos viajes y mucho menos crecer patrimonialmente y ser titular de dos propiedades más un auto de alta gama, antes que algún defensor de pobres diga los padres son millonarios, en el origen de los bienes no es relevante la participación de la familia que reitero, posee serias irregularidades entre los bienes que ingresaron por trabajos y los que se adquirieron, Alberto Fernández equivocó sin dudas el ministerio para Jorge Ferraresi y debería ponerlo como Ministro de Economía para que aplique su método en la economía del país.

Pero el dato más relevante respecto a la INSEGURIDAD en Avellaneda, es que resulta inexplicable que no mejore y resulta un chiste que suban una foto de Magdalena Sierra en el ministerio trabajando por la seguridad. Esto tampoco es una opinión personal y voy a detallar algo que para muchos seguramente pase sin importancia, a la ministra Frederic, la acompañan en la gestión, su segundo Eduardo Alfredo Villalba, quien antes de hacerse conocido por el acting con Sergio Berni, ocupó los medios al quedar investigado en una causa penal por «facturas truchas» que vinculaban al fútbol con la corrupción política y policial, este importante funcionario, fue parte de la secretaria de seguridad de Avellaneda, con lo cual, mejor que nadie, conoce o debería conocer la realidad del partido, pero, poco ha influido en lo que al accionar de las fuerzas de seguridad federales hacen en colaboración a la seguridad, están para ser vistos, pero sin haber realizado a la fecha algún procedimiento relevante. La Jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación es la ex ministro de seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, quien dejó una pobre imagen como ministro, estuvo en los medios cuestionada cuando trascendió una investigación sobre la barra brava de River donde entre los integrantes de los investigados por delitos varios estaba su hermano Diego Rodríguez, esta funcionaria también fue secretaria de seguridad de Avellaneda y fue blanco de todas las criticas porque su gestión se vio afectada por la creciente inseguridad y el mal desempeño de Ghirelli y Rey. La frutilla de la torta de la foto de la reunión de hoy, es la presencia del abogado Pablo Vera, hoy director nacional contra el narcotráfico, el funcionario en un puesto clave fue jefe de gabinete en la primera gestión de Jorge Ferraresi, con un manejo territorial muy importante y hábil para los negocios con las cooperativas y los eco puntos, su crecimiento fue rebajado a concejal y luego enviado al ministerio, es decir, a la ministra de seguridad la acompañan funcionarios importantes que son de Avellaneda, fueron funcionarios del municipio de Avellaneda y ligados en varios casos a la seguridad en Avellaneda, con todo eso, ¿ES NECESARIO QUE MAGDALENA LES CUENTA LO QUE PASA EN SEGURIDAD?.

Avellaneda debería ser un partido que la inseguridad sea algo del pasado, porque al Jefe de Estación de Policía el Comisario Mayor Gregorio Martínez lo pidió esta gestión y si no funciona la seguridad es porque el elegido no funciona, pero ya se sabía que no era un policía con una trayectoria transparente, salto de un destino a otro esquivando los escándalos y es otro funcionario con incongruencias en las declaraciones juradas, los números de denuncias lo muestran como un jefe ineficiente como a otros jefes policiales que también fueron pedidos por autoridades del municipio de Avellaneda.

Para que se entienda, eligen a los jefes policiales de la Bonaerense, tienen a militantes y dirigentes políticos que saltaron del municipio de Avellaneda al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargos jerárquicos y con todo eso, la inseguridad crece?, bueno, es joda, se burlan de los vecinos entre los que me incluyo, tienen conocimiento de los delitos y no hacen nada, por lo que no son inútiles, son cómplices que es mucho peor.

Todos con patrimonios millonarios y sueldos estatales, que gente rendidora, celebraría con aplausos si esa capacidad la aplicaran en los recursos y gastos municipales que nos dicen invierten en seguridad, pero no informan cuántas cámaras de seguridad funcionan, por qué no se reparan las que están sin funcionar, no informan sobre el estado de los patrulleros, dicen que colaboran con el combustible y las reparaciones pero todo genérico.

Dejen de mentirle a los vecinos, están tranquilos porque ustedes no les reclaman trabajo a los fiscales y jueces así ellos tampoco los investigan por todas las irregularidades que cometen y las denuncias que muchos tienen terminan archivadas, favor con favor se paga.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw