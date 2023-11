Macri desplazó las propuestas de La Libertad Avanza y Milei pasó a ser un meme

La alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, solo ha beneficiado a Macri, que ha encontrado una forma sencilla de llegar al poder sin ser votado y peor aún, sin tener que rendir cuentas por lo que se viene en un gobierno donde Milei será por poco tiempo la cara presidencial pero el poder lo tendrá quien controla los ministerios y cargos importantes, apoyado por lo peor de la derecha argentina que esperaba la revancha agazapados como los cobardes que atacan cuando el otro está débil.

Mileu ha repetido una y otra vez El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Bueno este principio parece que lo abandonó, ya que los últimos videos apoyando su elección vienen de oscuros personajes vinculados a la extrema derecha, el nazismo, el negacionismo y los grandes cobardes que hablan de valor y pelotas, pero se rindieron acobardados en las Malvinas, así de incoherentes son los que ahora hacen campaña por LLA a sabiendas que todos esperan que si Milei gana, terminé asumiendo la presidencia Victoria Villaruel, que tendría el apoyo del sector más violento de las fuerzas armadas que no tienen problemas en afirmar que van a salir a reprimir como la ha dicho públicamente Cecilia Pando y desde esas declaraciones, no hay nazi y líder de la extrema derecha que no suba un video con mensajes violentos.

Solo en la Argentina una diputada y candidata a vicepresidente, se animaría a apoyar en redes sociales a un cobarde como Volante que provoca en sus publicaciones al burlarse de los desaparecidos, además de jugar al temerario, ¿qué distinciones tiene Volante?

Pero no están solos, para tener llegada a los ciudadanos, necesitan de la complicidad de algunos periodistas que no son nacionalistas ni valientes, sino todo lo contrario, son cobardes y mercenarios que les dan prensa, ejemplos sobran, Jonathan Viale, Luis Majul, Esteban Trebucq, Alejandro Fantino, Mariano Obarrio, Horacio Cabak, el grupo Clarín, La Nación y tantos otros que no piensan en el bien común.

El video del Capitán retirado Iván Volante, que critica el uso del helicóptero por parte de Agustín Rossi cuando fue ministro de defensa en algunas ocasiones, achacándole el gasto de 25 mil dólares de cada vuelo, pero curiosamente olvido nombrar a quien volaba todos los días y varias veces, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, digo, si está mal para uno, está mal para todos y es raro que critique al que volaba a veces y no a quien lo hacía todos los días y varias veces por día., son así, manipuladores, mentirosos y cobardes. Vale destacar que si este impresentable que suele postear un Falcón verde con la leyenda de que en el baúl entran 7 personas, solo llegó a Capitán, es porque era un militar mediocre.

El otro al que le dan prensa defendiendo la sanción que le espera a Iván Volante y que le corresponde por más que no les guste es el payaso de Carlos Pampillón, un tipo que es un impresentable, con varias causas penales por daños, amenazas, lesiones y delitos vinculados al odio, ya que se percibe nazi, sí aunque usted y Hitler no lo crean este tipo hace campaña por Milei que dice estar del lado de los judíos, que pretende ser judío, pero lo apoya un nazi?? Pampillón habla de tener pelotas cuando él mismo poco y nada hizo al declarar en los medios que había denunciado a su ex yerno Alan Olea por la relación con su hija menor de edad, más aún Pampillón fue querellado por la DAIA como líder de una agrupación neonazi.

Entonces todo lo que pregona Milei es una mentira.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw