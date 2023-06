Lucas Yacob,¿mentiroso o ignorante?

Y el concejal Lucas Yacob de Avellaneda Puede, parte de la coalición política de Juntos por el Cambio, sigue mostrándose como uno de los tantos ejemplos de las consecuencias de no saber votar y terminar pagando sueldo y millones en gastos que nos cuestan a los vecinos estos personajes, que son vagos e ignorantes de mínima o peor, nos mienten con total normalidad total van a cobrar igual.

Ya habíamos advertido desde El Sindical, único medio que en lugar de hacerles publicidad a los políticos, los interpelamos para que los vecinos sepan que se burlan de ellos y que ya que todos piden un cambio, el cambio debe comenzar por la manera en que se informan, Avellaneda como tantos otros municipios tiene una baja calidad informativa en parte porque los medios locales que se dicen de prensa, no hacen periodismo, mucho menos tienen idea de lo que es el periodismo, esta situación les viene muy bien a los políticos que se sienten cómodos para hacer y decir cualquier pavada.

En una nueva publicación de campaña, realizada por alguien tan vago como Yacob, juntaron segmentos de noticias, algunos con más de 3 años de antigüedad y realizaron un «mix» donde apuntan a denunciar la inseguridad, algo que nadie discute se podría mejorar, pero curiosamente Yacob, el resto de los concejales, políticos locales y hasta medios como el Foro Vecinal Avellaneda Segura, que inventó Marcelo Frecha para engañar a los vecinos y cobrar publicidades en negro, que es una forma de evadir tributar, no van al fondo de las fuentes de la inseguridad, ejemplo, el rol de los fiscales, los principales liberadores de detenidos por delitos.

Pero Yacob en su enorme ignorancia y peor aún en su reincidencia de no asesorarse para dejar de hacer el ridículo, vuelve a mentir, ignorar y peor aún demostrar que no respeto a los vecinos y a quienes lo votaron que deberían replantearse si es esta clase de políticos lo que quieren.

En el video, además de mezclar todo, hay una falacia impúdica, se muestra como ejemplo del incremento del robo de ruedas a unos autos sin ellas, pero en el playón del supermercado Carrefour, hecho que no es responsabilidad del municipio o de la provincia, o de la Nación, sino del privado, en este caso el supermercado. Cualquier ciudadano con un mínimo de educación lo sabe, parece que Yacob NO, luego vuelve a insistir en ponerse en un lugar que además de no corresponderle es un chiste cuando dice LOS VAMOS A PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES, quien haya visto caminar a Lucas en sus videos entiende perfectamente que no puede correr ni a la tortuga Manuelita y lo primero que se viene a la mente es el refrán «aramos dijo el mosquito».

Se supone, que si realmente le interesa la inseguridad, poco ha hecho por los vecinos de Avellaneda y cae en las mismas mentiras, falacias y contradicciones que el resto de los concejales de Cambiemos que no dejan de repetir pavadas como si de tanto mentir algo quedará, pero de trabajar de verdad y con responsabilidad NADA.

Avellaneda es insegura igual que Lanús o incluso CABA, por más pauta que pongan en los medios para minimizar las noticias, hay robos en todos lados y es sencillo, comparamos en lo que va del 2023, cuántos muertos tiene Avellaneda por delitos y cuántos tiene CABA el modelo macrista de una supuesta ciudad segura, datos no relato.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw