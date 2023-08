Lucas Yacob y Maricel Marciano, modelos de candidatos ridículos

Lucas Yacob candidato a intendente, sigue sin mejorar su campaña, a la falta de propuestas serias, de las puestas en escena ridículas usando máscaras, atriles o fondos mal impresos, ahora comparte visitas como si fuera un influencer solo para mostrar que fue a visitar un lugar famoso de las redes sociales, aunque usted no lo crea, entre estos dos candidatos no surge una idea coherente.

Yacob cada día se muestra más errático en sus declaraciones y bueno de Maricel Marciano no hay mucho por agregar, a la frivolidad que siempre ha demostrado, su entorno la empaña y mucho en lo de ser una política honesta y transparente.

El posteo con unas fotos del lugar que hizo Yacob fue el siguiente:

Con Sebastián, dueño de Rivendell Speakeasy, un lugar increíble de Sarandí que se hizo famoso por redes sociales. Hoy fuimos a visitarlo con Maricel Marciano.

La voluntad de cambio está en cada rincón de la ciudad

¡Gracias por invitarnos!

Patricia Bullrich PRESIDENTE

Nestor Grindetti GOBERNADOR

No hay una sola propuesta, nada que por lo menos diga a qué fue al lugar, sí por las fotos es evidente que los dueños están muy contentos y apoyan la candidatura de estos dos impresentables de la política local.

Pero sí de su posteo se puede decir que se puede rescatar algo de manera indirecta y que debería explicar el municipio, el lugar en cuestión Rivendell Speakeasy, ubicado en la calle Pergamino 730 de Sarandí, Avellaneda, posee una estética muy atractiva, sobran fuentes de iluminación, mucho plástico, mucha madera, todos materiales de fácil ignición y curiosamente de un relevamiento de más de 500 fotografías y unos 50 videos de las redes sociales algunos subidos por clientes, se aprecia que no hay un cumplimiento de las normativas de prevención de incendios, faltan matafuegos, no hay cañerías contra incendios, la disposición de telas, luces, plásticos, maderas y otros materiales no son seguros, consultado personal especializado en control para habilitaciones aseguro que no debería haberse habilitado un lugar en las condiciones que se ve, lo que en caso de estrago hace responsable también al municipio por habilitar sin controlar o por no hacer controles de un lugar que se muestra en redes sociales en infracción, así que de estos dos candidatos solo surge que el municipio de Avellaneda, como siempre lo hemos sostenido desde Diario El Sindical, en los negocios es socio con la oposición.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw