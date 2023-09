Lucas Yacob y la campaña estúpida

El candidato a intendente de JXC Lucas Yacob, continúa sin lograr hacer un spot de campaña coherente, a la falta de propuestas serias y concretas, apela a la muletilla de la inseguridad y la educación, dos áreas donde su partido ha demostrado ser un fracaso de gestión cuyos principales responsables ahora son candidatos prometiendo lo que no supieron o no quisieron hacer, hace tan solo 4 años.

Con un discurso que desentona con su expresión gestual, donde Yacob siempre parece estar en un estado aletargado, en el que no demuestra ni siquiera pasión por lo que dice, algo que ha demostrado en el HCD, lugar donde pasará a la historia de los políticos locales como un calienta butaca.

Por si fuera poco se rodeo de lo peor de la UCR, como lo es Fernando Landaburu y de parásitos que viven de la política sin tener una función útil para la sociedad, sino que son militantes y aplaudidores, los mismos que critican a quienes reciben planes, no tienen problemas en regalar contratos a ñoquis que ocupan más de un cargo sin pisar el lugar donde figuran.

Según Yacob a Ferraresi solo le interesa adoctrinar a los alumnos de las escuelas y no le importa la seguridad, mientras que ellos proponen que todos vivamos en libertad y los delincuentes presos, es evidente que por sus limitaciones, no se le puede pedir que diga más de 3 líneas, pero ni en eso lo asesoran.

Cuando en su spot, dice que se adoctrina a los alumnos porque se recibió en una escuela al intendente con la marcha peronista, se olvida «el lento» Yacob de los cientos de videos de Mauricio Macri, Larreta, Bullrich y compañía donde hacían cantar a los alumnos «Sí se puede», entre otras consignas y montajes, es decir, si está mal para uno, está mal para todos, partiendo de esa manipulación, el discurso de Yacob sigue siendo mentiroso y hueco, no hay una sola descripción de la forma en que van a llevar adelante sus propuestas porque la realidad es que no las tienen, los desafío públicamente a Yacob y su equipo a que expliquen su plan de seguridad.

Cansa que esta clase de políticos subestimen la inteligencia de los vecinos y da asco los medios que se prestan al juego de difundir sin preguntar, sin objetar, siendo funcionales a la desinformación.

No hay nada más hipócrita que hablar de los delincuentes presos cuando tienen a Patricia Bullrich candidata a la presidencia, confesa terrorista de Montoneros, Néstor Grindetti candidato a gobernador, ex prófugo de la justicia por 4 años, con varios procesos por cuentas offshore y otras vinculadas a irregularidades en la función pública, Jorge Macri, candidato a Jefe de Gobierno investigado por lavado de activos, Cristian Ritondo señalado por la jueza federal Arroyo Salgado de encubrir a narcotraficantes, estos son solo unos breves ejemplos de la incoherencia y falta de verdad de estos impresentables dela política. Que no te tomen de boludo

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw