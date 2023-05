Lucas Yacob sigue en su patética y ridícula campaña política

Ya el concejal Lucas Yacob, del monobloque Avellaneda Puede, un camuflado de Cambiemos, que intenta restar votos jugando a ser una opción más de la alianza del macrismo, sigue demostrando que las campañas no son lo suyo, dicen que del ridículo no se vuelve, Yacob debe reinar sin competencia en ese mundo bizarro.

En una de sus últimas publicaciones dijo lo siguiente:

El centro de Avellaneda se volvió inseguro y lo que debería ser una zona comercial moderna se convirtió en un lugar al que los vecinos eligen como segunda opción para hacer sus compras o ir a cenar.

con Alex Campbell, Owen Fernández y el equipo salimos a escuchar a los vecinos y comerciantes de Avellaneda Centro.

¡Este año la Provincia de Buenos Aires y Avellaneda pueden cambiar!

Cristian Ritondo

Bueno digamos que muchas zonas comerciales se han vuelto inseguras, Avellaneda no es la excepción y si bien existen motivos válidos para reclamar más seguridad, digamos que Cambiemos ya han sido gobierno justamente con Cristian Ritondo como ministro de seguridad y la provincia tuvo niveles elevados de delitos y solo se dedicaron a inventar allanamientos y supuestos allanamientos a «bunker» de drogas que en realidad eran casillas de chapa con algunos gramos de pasta base, algo muy lejano al narcotráfico, por el contrario, el narcotráfico gozaba de protección, al punto que se encontró un helicóptero en Paraguay ploteado como de la flota de la Policía Bonaerense.

En Avellaneda hay que recordarle a los vecinos, la campaña del ex concejal Rubén Conde pidiendo hagan denuncias sobre delitos a los vecinos que ellos iban a llevarlas a Ritondo o Patricia Bullrich, otra gran mentira, no solo no hicieron nada, algunos de los delincuentes terminaron financiando sus actividades políticas.

Pero si faltaba algo sin la menor inteligencia y vergüenza, en su caminata se muestra orgulloso con Alex Campbell, un político de San Fernando que tiene en su historia política, el haber hecho campaña con una botella de vino barato con su cara y ser el encubridor de una violación a una joven por parte de un allegado a Mauricio Macri cuando este era concejal.

Son el partido que dicen que hay que hacerse cargo de los errores de los gobiernos, se lo piden a Cristina, pero ustedes predican lo que no hacen, hablan y prometen como si nunca hubieran gobernado, cuando la realidad es que han sido una gran mentira.

La inseguridad puede mejorar? sí, pero no con deseos, sino con acciones, mejor que decir es hacer y ustedes no han hecho nunca nada, ni como gobierno ni como oposición, Avellaneda no tiene transparencia en los poderes locales, no hay declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del ejecutivo, del legislativo ni de los funcionarios judiciales, justamente los que deberían dar el ejemplo y demostrar que no tienen nada que ocultar y principalmente que pueden mostrar su patrimonio, porque si vamos por el lado de los concejales, a la fecha he conocido uno solo que digamos puede justificar su patrimonio, el resto, sería interesante saber cómo adquirieron empresas, embarcaciones, vehículos de alta gama, cuentas en el exterior.

Hablando en criollo, si de inseguridad se trata, ustedes son parte del problema y no de la solución.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw