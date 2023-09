Lucas Yacob, ¿qué fuma?

El candidato de JXC a intendente de Avellaneda, el concejal Lucas Yacob, lejos de mejorar sus declaraciones y campaña parece encaprichado en repetir mentiras y peor aún rodearse de personajes de dudosa ética y moral.

Por estos días en distintos actos y campañas por los barrios se lo pudo ver junto al ex funcionario de María Eugenia Vidal y ex concejal del PRO San Fernando Alex Campbell, quien entre algunas de sus acciones reprochables me tocó conocerlo encubriendo a un violador del entorno de Mauricio Macri cuya víctima era una joven mujer de San Fernando, esta clase de personas acompañan y asesoran a Lucas Yacob? que suele opinar de la inseguridad sin conocimiento y menos cuando se rodea de estos personajes.

Las mujeres que sonríen junto a ellos en las fotos, ¿no son solidarias con la mujer víctima de estos personajes de los círculos del poder?, raro.

Que dijo últimamente Yacob?

“la inseguridad es el problema más grande de los vecinos del distrito”.

“Estoy muy contento porque el lanzamiento fue un inicio de cara a lo que se viene. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a ordenar esta ciudad, en el marco de la seguridad, de los cortes en el Puente Pueyrredón, de las tasas que están asfixiando a las pymes”, aseguró el concejal.

En este marco, profundizó: “En el tema de seguridad es hacernos cargo. Este gobierno local planifica una política que hoy no existe, los vecinos están a la buena de Dios”.

«Lo que queremos es coordinar los operativos desde la mañana hasta la noche, desde que la gente se va a trabajar hasta que vuelve a la casa. Debemos tener mayor equipamiento, mayor presupuesto y ponerlo como una prioridad de la gestión, obviamente, teniendo en cuenta todas las otras cuestiones que tienen que ver con la ciudad, pero creemos que primordialmente el problema que tenemos los vecinos de Avellaneda es la inseguridad”, insistió.

Sobre la campaña, indicó que “obviamente hay ejes distintos a nivel nacional, provincial y local” y luego insistió: “Acá planteamos que lo que vamos a hacer es poner orden. Vemos que es un caos con los cortes en el Puente Pueyrredón y que las zonas periféricas están totalmente a la deriva”.

“Claramente que el vecino nos va a acompañar, tenemos una propuesta seria que es hacernos cargo de los problemas que el intendente no se hace cargo”, añadió.

Y sentenció: “Debemos combatir a los delincuentes, salir a buscarlos para que realmente la gente recupere la calle y pueda vivir con tranquilidad, ese es nuestro eje, nuestra principal preocupación y lo vamos a llevar adelante desde el primer día de gestión”.

Todo muy lindo dicho en campaña, lo que no puede explicar es cómo va a llevar adelante esas medidas, es evidente que desconoce que no se pueden hacer operativos policiales durante las 24 hs. o miente descaradamente o es un enorme ignorante. Por otro lado los intendentes no están para salir a buscar delincuentes, sino para gestionar ante las autoridades competentes y apoyar con logística o recursos las tereas de prevención.

Está muy «verde» para creer que puede llegar a conducir o administrar un municipio, es mentiroso y no tiene ningún problema en mentirles en la cara a los vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw