Lucas Yacob no para con la campaña boba

Antes que alguien se sienta sensible y crea que es una agresión al candidato del PRO, les voy a hacer un aporte a sus pequeñas mentes y decirles que para la RAE se define como bobo a quien tiene poco entendimiento o razón y lo voy a justificar con los dichos de Lucas Yacob, en plena campaña que lo muestran como un mal candidato y alguien que sigue sin mejorar lo que dice lo que habla muy mal de él.

Si un candidato, le da igual informarse, que no, a sabiendas que a muchos de su espacio político no les interesa escuchar propuestas coherentes sino alguien que prometa «castigar» a los que no son dignos o de la meritocracia (ellos tampoco lo son pero no importa), no es un candidato que pueda aportar nada para mejorar.

“Tenemos una posibilidad única de hacer de Avellaneda una ciudad segura en donde se combata de verdad a los delincuentes. Los vecinos no aguantan más vivir con miedo”

Lo único real es que los vecinos no aguantan más, pero el comienzo es una mentira que solo puede ser dicha por un ignorante, las cosas no cambian con expresiones de deseo y no aporta ninguna información sobre cómo lo hará, primero porque para hacer algo eficiente con el delito, hay que empezar por depurar y controlar con las herramientas legales el trabajo de los fiscales, los primeros en liberar delincuentes que dependen del Procurador General Conte Grand quien llegó al cargo de la mano del macrismo para que las estadísticas del ministerio de cayeran.

“Es la oportunidad de que la gente nos elija, con Patricia a la cabeza, porque representamos la firmeza que se necesita para barrer con la delincuencia y cambiar de una vez por todas”.

Es gracioso que un personaje como Lucas hable de firmeza, no tiene voluntad ni para caminar, pero él tipo te dice que va a barrer con la delincuencia, es decir, a falta de ideas, repite lo mismo y sigue sin decir cómo lo hará.

“Quiero ser intendente porque creo que en Avellaneda se puede hacer mucho más que plazas vistosas. Este es el año del cambio”,

Y sigue mostrando sus limitaciones incluso para entrevistas cuidadas donde nadie lo va a interpelar, dice quiero, creo, querer y desear son dos expresiones de deseo, pero salvo que tenga la lámpara y un genio que le cumpla los deseos, es poco serio y no es la primera vez que este muchacho se expresa así.

“Cuando la policía repele un hecho delictivo no está avasallando los derechos de nadie, está defendiendo a los ciudadanos que salen a laburar a las 6 de la mañana y no quieren que los maten por un celular”.

Otra incoherencia verbal, plantea una discusión que no existe, nadie cuestiona el trabajo policial bien hecho, su intervención cuando es necesaria ni siquiera tiene reproche legal. Y si de que te roben o maten por un celular, nadie ha hecho nada al respecto, de hecho el único medio periodístico en contar como funciona el circuito de los celulares robados, incluso hemos publicado direcciones, fotos y allanamientos de locales que a los dos días siguieron haciendo lo mismo porque a nadie le importa de verdad el tema, incluso el propio Foro Vecinal de Avellaneda Seguro ha promocionado y promociona en la actualidad.

“Hay que respaldar a quienes nos cuidan y no poner en tela de juicio porque sí a los accionares policiales cuando se está defendiendo a la gente de bien. Nosotros no estamos del lado de los delincuentes”

En este párrafo muestra su enorme ignorancia y su pasión por la mentira, rara palabra accionares, en primer lugar los delitos se descontrolan y todos están en riesgo cuando no hay justicia, cuando la policía aprehende delincuentes y los fiscales liberan todo sigue igual, el delincuente sale y reincide, entonces viene otro problema, esas acciones negligentes de la justicia favorecen la corrupción, si no pasa nada, entonces todo se arregla en la calle, estas cosas como concejal debería saberlas y si no sabe mejor que no diga pavadas y peor las repite.

Termina diciendo nosotros no estamos del lado de los delincuentes, una mentira insostenible, el jefe de los fiscales de Avellaneda, al que no le importa que los delincuentes entre y salgan, lo pusieron con un acuerdo Grindetti y Conte Grand, ¿no sabían cómo era Castro?, llegó con varias denuncias y tu espacio igual lo ascendió.

Tenés una candidata con fuertes vínculos con barras bravas que fueron acusados de delitos graves, de verdad no están del lado de los delincuentes??

Tienen un ñoqui asesor del Ministerio de Educación de CABA militando, eso te parece bien y normal?

Deja de mentir y de tomar al vecino por estúpido, a vos te respaldo Cristian Ritondo, el primero protector de delincuentes, no lo digo yo, lo dijo en La Nación + la Jueza Federal Arroyo Salgado.

“La tranquilidad en los barrios, eso es lo que piden, que el municipio no mire para otro lado y solo haga plazas vistosas”. “A Jorge Ferraresi le vamos a ganar porque la gente se hartó de vivir con miedo, claramente este es el año del cambio”

La frase de un adolescente, un improvisado de la política, hablar de que el municipio mira para otro lado en lugar de decir que todos son cómplices, sí, la oposición también lo es, hablar solo de las plazas para no ir a fondo de todo lo que hay que modificar por la seguridad, mejor no decir para así no cumplir.

Otra expresión de deseo, les guste o no, en las mediciones, ustedes no llegan al 17% contra más del 63% de intención de voto de Ferraresi, pero no porque tenga una buena gestión, los supera por mucho porque ustedes no proponen nada, solo se quejan, dan expresiones de deseo y peor aún, temen que con ustedes ni queden espacios para disfrutar, porque cuando fueron gobierno no mejoraron nada, ni la salud, ni la seguridad, ni la educación, al contrario, nos endeudaron y todo era peor.

De verdad sos un chiste Lucas Yacob, vecinos, busquen información, piensen antes de votar, ¿no se cansan que los tomen por tontos?

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw