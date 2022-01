Lucas Yacob con pocas luces

El concejal de Avellaneda Lucas Yacob, ex Cambiemos, hoy representa el monobloque de Avellaneda Puede, realizó algunas criticas al gobierno nacional por los cortes de energía eléctrica, pero el contenido de sus criticas dejó en evidencia que el muchacho tiene pocos argumentos válidos en su discurso que solo es político.

La crónica política del medio con pauta para promocionar al concejal publicó lo siguiente:

Además, minimizó la resolución del ENRE de aplicarle una sanción a Edesur, que deberá pagar más de diez mil pesos a cada damnificado. “Esa medida no soluciona el problema, solo agrava el populismo energético de hacerle creer a la sociedad que la energía no vale nada. La gente pierde más que diez mil pesos en los cortes, muchos se quedan sin electrodomésticos, comida y pasan los días más calurosos sin poder descansar”, comentó en diálogo con Política del Sur. En ese sentido, el edil opositor en Avellaneda apuntó directamente al Estado y lo señaló como principal responsable de las fallas en los suministros eléctricos. “El Gobierno debe hacerse cargo de la situación y dejar de usar viejas recetas. El populismo energético no funcionó ni lo va a hacer”, subrayó.

La sola lectura de lo que manifiesta Yacob deja en evidencia varias cosas graves para un concejal que pretenda proyección política, es decir, las burradas que ha dicho van en consonancia con el resto de la mayoría de los concejales de Avellaneda, muchos de los que no tienen idea de lo que hablan pero como nadie los cuestiona la cosa es hacer que se publique algo.

En primer término equivoca la critica al gobierno nacional, quien sí es responsable de no aplicar sanciones concretas y de no tomar medidas efectivas e inmediatas contra las empresas, en general las multas que se aplican no las pagan las empresas o bien por ser apeladas en la justicia o bien por ser condonadas como hizo el ex presidente Mauricio Macri, premiando a quienes no invierten y además brindan un servicio ineficiente. Pero parece que ese ejercicio mental es mucho para el concejal.

Cuando habla de populismo energético, muestra que es un personaje repudiable y hasta incoherente y lo voy a fundamentar. De todas las definiciones reconocidas al término «populismo» voy a tomar la política que hace referencia a ir hacia el pueblo, lo que no considero sea malo y dentro de las acepciones una se refiere al uso por algunos del término con fines peyorativos, es decir, que quien lo usa lo hace para descalificar al otro identificándolo como de izquierda y en diferenciación de popular y elitismo, si Lucas Yacob se identifica con una élite, primero que lo parezca, ni sus conocimientos, cultura lo ubican en alguna, mucho menos su presencia. Le recomiendo que invierta en asesores si es su meta.

Acusar al gobierno por las fallas eléctricas lo desnudan como un oportunista y mediocre, es responsabilidad de las empresas las condiciones en las que brindan el servicio, en todo caso podemos estar de acuerdo en que sí es responsabilidad del gobierno hacer que los organismos de control en este caso el ENRE se ocupen de monitorear a las empresas, que tienen graves problemas técnicos por falta de inversiones pero también por falta de mano de obra calificada.

Ya que no se trata solo de invertir en materiales sino de tener personal de planta permanente calificado y no como desde hace años ocurre que cambian de empresas tercerizadas que contratan personal sin la formación correcta para el trabajo, ese «ahorro» en personal es tal vez el principal problema de las empresas, de poco sirve todo si quienes deben ejecutar las obras o el mantenimiento no tienen la capacidad para hacerlo.

Es lamentable que sigamos teniendo esta clase de políticos jóvenes que no aportan nada y que solo creen que su trabajo es ser oposición y decir cualquier cosa.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw