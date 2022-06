Lomas de Zamora: Vecinos protestaron contra EDESUR y pidieron que le retiren la concesión

Vecinos de distintos barrios distintos de Lomas de Zamora, acompañados por concejales del Frente de Todos, se manifestaron frente a Edesur por los constantes cortes de luz y para exigir un cambio estructural de infraestructura. Además reclamaron el retiro de la concesión del servicio eléctrico a la empresa.

Susana, vecina de Lomas que acudió al reclamo, comentó: “Pedimos por la falta de suministro eléctrico que es reiterado desde hace años porque no invierten y entonces no resuelven los problemas de fondo. Emparchan y al poco tiempo volvemos a no tener luz”.

De acuerdo a lo relatado y el relevamiento de los afectados, los cortes del suministro eléctrico de los vecinos en varios partidos del sur del conurbano nunca cesó a pesar de que es una problemático que comenzó hace años.

“Es un derecho tener luz, un derecho por el cual pagamos. Hay gente electrodependiente, niños, ancianos, comerciantes que pierden mercadería. Esta es una empresa financiera, lo que les importa es llevarse ganancias nada más”, criticó Susana.

Esta vez los vecinos de Lomas se concentraron para exigir una respuesta desde las 12 del mediodía y un gerente del área comercial de la sede de Edesur de Lomas, ubicada sobre la avenida Yrigoyen, se comprometió a hacer un relevamiento y plan de obras a corto plazo, junto a una reunión con representantes de la empresa.

“El problema es que Edesur no cumple con el contrato que tiene y si esto es así Edesur tiene que dejar la concesión y que podamos discutir otras formas de garantizar un suministro”, advirtió en diálogo con DiarioConurbano.com Natalia, otra vecina de Lomas que participó.

Además, se hicieron presentes concejales lomenses de distintos espacios políticos para reclamar, junto a los vecinos, que la empresa se haga cargo de la falta de inversión.