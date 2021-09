Lanús: El municipio infló un allanamiento y los vecinos se burlaron en las redes sociales

Ya se sabe que hace tiempo el secretario de seguridad de Lanús que también es el jefe de gabinete del municipio que encabeza Néstor Grindetti es muy afecto a las puestas en escena o para decirlo sencillo y en criollo a venderle humo a los vecinos.

Existe una enorme distancia entre lo que suelen publicar los medios locales que reciben pauta del municipio y la realidad que los vecinos denuncian en las redes sociales, lugar donde justamente al interactuar el municipio no tardan en llegar las burlas y denuncias, los vecinos no comen pescado podrido y sienten que el intendente Grindetti es un gran mentiroso que los subestima.

Hoy en conjunto con la publicación de un allanamiento los medios locales se hacen eco de que la policía de la delegación Avellaneda-Lanús perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y el Crimen Organizado, a cargo del impresentable Comisario Juan Pablo Barberis que demostró ser incapaz de combatir el delito en su paso por Avellaneda dejando más sospechas que certezas sobre su integridad policial.

Ahora sin sentir vergüenza, enviaron a los medios fotos de un allanamiento en la localidad de Remedios de Escalada donde afirman haber terminado con una «organización criminal».

La nota que replicaron los medios es la siguiente:

En el marco de las acciones implementadas por el área de Seguridad del Municipio para luchar contra el narcotráfico, fueron detenidos dos delincuentes que se dedicaban a la venta de drogas en el barrio de Remedios de Escalada. Los sujetos identificados como Monzón, L (45) y Monzón M (19) fueron encontrados en una vivienda situada en José León Suárez 2432 donde además, se incautó un total de 17 gramos de cocaína y la suma de $970 pesos. La sustancia estaba clasificada en dos bolsas de nylon en cuyo interior había 40 envoltorios que pesaban 7,7 gramos y otros 60 de características similares que arrojaron un peso de 9,3 gramos.

Semejante payasada, porque no hay otra forma de definir un procedimiento que no mejora en nada la seguridad pública, se merece la burla de los lectores, pero también debería ser un motivo para no volver a votar a un gobierno municipal de mentirosos seriales, mucho menos cuando se arrogan el trabajar por la seguridad de los vecinos y poner en mayúsculas que TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD.

El circo le es útil como estadística a la delegación policial para justificar su existencia y de paso para que no se note que no han secuestrado nada que se acerque a un tráfico de drogas y muchos menos detenido a un verdadero narco, difundir esto es subestimar a los ciudadanos y ser un chiste mundial, los de la DEA se deben morir de risa si encuentran este tipo de publicaciones.

Grindetti, usted es el intendente, ya varias veces quedaste en ridículo por publicaciones de este tipo, yo no creo en políticos ingenuos, creo en políticos corruptos, por este camino, me permito dudar de las buenas intenciones de su gestión.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw