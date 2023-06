Lanús: ATE anunció que pararán en el Municipio y movilizarán en reclamo de la apertura de paritarias

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Lanús, Walter Pintos, se refirió al paro nacional organizado junto a la CTA e instó a «romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sacar el ajuste de la espalda de los trabajadores». Además, reclamó la reapertura de paritarias.

En una nueva jornada de protesta convocada por las organizaciones obreras para este viernes 16 de junio, en el marco de un plan de lucha nacional, la principal consigna de la movilización llama a romper el acuerdo con el organismo crediticio multilateral y a rediscutir salarios por encima del índice de inflación.

En diálogo con DiarioConurbano.com, Pintos advirtió que «es necesario romper el acuerdo con el FMI, porque tenemos una escalada inflacionaria, un gobierno que no controla precios y le pasa el ajuste a los laburantes» y agregó que «no hay aumento paritario valioso si el gobierno nacional no controla los precios, con la inflación desmadrada, no hay acuerdo que valga»

El secretario General de ATE Lanús detalló que durante la jornada del viernes se estarán movilizando desde la Plaza Alsina al Puente Pueyrredón, mientras que los municipales afiliados al gremio realizarán una protesta contra Néstor Grindetti en reclamo de mejoras salariales y la reapertura de paritarias. En esta sintonía, el dirigente gremial manifestó que «se está pidiendo la reapertura de paritarias porque queremos un aumento salarial de acuerdo a las necesidades, la situacion está bastante jodida».

Pintos aprovechó para puntualizar en la grave situación salarial que atraviesan los trabajadores municipales del distrito y subrayó que «el sueldo promedio es de 50 mil pesos, mientras que la canasta familiar está en 200 mil pesos y un salario mínimo en 80 mil , los sueldos están por debajo de la línea de pobreza». Sobre este punto, el titular de ATE Lanús apuntó contra el jefe comunal lanusense y señaló que «tiene que hacer lo que dice si la situación está jodida, tiene que tomar cartas en el asunto, es el intendente no un comentarista de futbol».

«Basta de diagnósticos, Grindetti tiene que actuar en consecuencia, debe convocar a paritarias, otorgar un sueldo digno y un convenio colectivo de trabajo que respete la carrera municipal y convocar a ATE«, enfatizó el dirigente gremial.

Para finalizar, Pintos analizó la posibilidad del otorgamiento de una suma fija para paliar los efectos de la inflación y no se mostró a favor de la idea al aseverar que «una suma fija implica que si la inflación se dispara, esa suma te termina alcanzando para nada» y concluyó que «hay que contemplar y exigir la finalización del acuerdo con el Fondo, rediscutir paritarias y aplicar un control de precios que se cumpla por parte del gobierno nacional».