Landaburu y la Juventud Radical, sin ideas, sin vergüenza y sin verdad

Es muy difícil no tener que recurrir a desenmascarar el oportunismo política ante la falta de ideas y la verdad que cultivan en sus cabezas con un abono premium, el concejal Fernando Landaburu y la Juventud Radical, en estos días les he dejado pasar algunas incoherencias, pero en esta donde se miente y se juega con la salud de los vecinos, es necesario aclarar varias cosas.

Landaburu publicó:

Hoy junto con Mauro Nipoti y Martín Ramos Marchesi ( integrantes de la Juventud Radical) recorrimos los márgenes del Arroyo Sarandí, pudiendo observarse en las fotos el alto nivel de contaminación.

Si bien uno podría pensar que está seco, la realidad es que el agua circula bajo una capa de grasa y barro contaminado, ante la falta de acción de autoridades nacionales, Provinciales y municipales.

Hablamos con vecinos de los barrios Namuncurá, La Saladita y Villa Núñez, quienes nos plantearon los olores nauseabundos que sufren, más la presencia a toda hora de gran número de roedores.

Es claro que a las gestiónes de Jorge Ferraresi y Axel Kicillof el cuidado del medio ambiente no les importa.

Desde el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio hemos planteado entre otras propuestas:

Plan de plantación de árboles en todo el Partido

Programa de clasificación y separación de los residuos en origen

Programa de educación en cuidado del Medio Ambiente en escuelas del Distrito

Control a industrias para evitar contaminación, articulando con la OPDS y Acumar

Puesta en valor del vivero municipal ( basta de plantas y pasto de plástico)

Desarrollo de energías renovables

Recuperación de la zona costera

Avellaneda Cambia, súmate y acerca tu propuesta.

Bueno, ya quien conoce a Fernando sabe de quien estamos hablando, un mentiroso serial al que no se le mueve un músculo de la cara para hacer promesas frente a frente, que te miente mirándote a la cara y que en lo político está más sucio que una papa negra.

Dos «joyitas» acompañaron a Fernando Landaburu en su temeraria incursión Mauro Nipoti y Martín Ramos Marchesi, dos de los denunciados por discriminación en el INADI en el caso de Valeria Traverso y que nunca se arrepintieron de sus dichos, obvio protegidos de Fernando, es decir, poco creíbles los 3.

Dice el vago y mentiroso, recorrimos las márgenes del Arroyo Sarandí pudiendo observarse en las fotos la alta contaminación. Bueno, como político es poco serio y comprometido asumir que el lugar está altamente contaminado por unas fotos, hubieran filmado, se hubieran acercado, no sé, demostrado un poco de compromiso y no ir, sacar unas fotos y chau, ni el expulsado por ausencias del HCD Vinagre se animó a tanto, este por lo menos envío muestras del arroyo para que se estudie la contaminación.

Demuestra ser un completo cara dura e ignorante cuando habla de los perjuicios a los vecinos de 3 barrios?? solo en Avellaneda, el arroyo contamina a muchos vecinos de distintos barrios, en algunos los vecinos están más expuestos como en Villa Luján donde no hay márgenes entre el agua y las viviendas, es decir para mostrar gravedad elige los menos expuestos??

No creo que se trate de no saber, porque Fernando Landaburu tiene muchos años viviendo de la política, cerrando acuerdos y sí no tengo dudas se hace el boludo para pasarla bien, por eso es necesario que los vecinos no «compren pescado podrido».

Todos saben muy bien que el Arroyo Sarandí, el Santo Domingo, están contaminados, como lo están terrenos en Dock Sud y a nadie le importa, a la fecha todos se hacen los distraídos, Juntos por el Cambio por ejemplo nunca hizo nada por el medio ambiente, lo demuestra el haber tenido de ministro al «rabino planta» Bergman un incompetente y payaso bajo cuya gestión se cerró un acuerdo para que Argentina reciba residuos patológicos y otros que no se sabe su gravedad, de parte de una empresa extranjera de capitales británicos, americanos y canadienses que ningún país quería recibir por su alta contaminación y riesgo de vida, Mauricio lo hizo y esa basura ingresa por el puerto de Dock Sud, gestión que hoy depende de la provincia de Buenos Aires, por gestiones de María Eugenia Vidal tentada por los millones de dólares que ingresan, la salud, te la debo.

Entonces cuando Landaburu pide que se los vote y hace propuestas ridículas porque ya existen, el tema es que no se cumplen, más aún, Maximiliano Gallucci, su jefe de bancada en el HCD, fue durante años directivo de una curtiembre en Sarandí, es necesario explicarle a Landaburu que las curtiembre son contaminantes per ce.

Mi conclusión es que esta clase de gente no tienen vergüenza, hay que dejar de votarlos a ellos y a sus laderos, porque estos siempre están o porque los votan o porque los contratan sus laderos, pero siempre están ahí colgados de la teta del Estado.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw