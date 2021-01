La Plata: Escándalo con Carolina y Píparo y su marido denunciaron un robo

La legisladora de Juntos por el Cambio Carolina Píparo y su marido Juan Ignacio Buzali, protagonizaron un escándalo policial y judicial, mientras que horas antes la legisladora fogoneaba el tema de la inseguridad reunida con el policía imputado Luis Chocobar por la muerte de un delincuente desarmado en el barrio de La Boca, en la madrugada del 1° de enero, Píparo denunció haber sido víctima de un robo.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio y funcionaria de la Municipalidad de La Plata, Carolina Píparo, y su marido Juan Ignacio Buzali, fueron denunciados por haber atropellado a un motociclista en la esquina de 21 y 37, durante la madrugada de este 1 de enero.

Este mediodía, Píparo contestó que el accidente se produjo en el marco de una persecución posterior a un robo cometido por seis motociclistas. Testigos que presenciaron el episodio aseguraron que se trató de un accidente y que Buzali al volante y Píparo de acompañante se dieron a la fuga, arrastrando varios metros a un motociclista debajo del auto.

Hasta ahora, las únicas imágenes que se conocieron fueron tomadas por Sara Talpone, una testigo que siguió al auto que atropelló y se fugó. La mujer logró dar con la diputada y su marido en Plaza Moreno. En un video, Talpone acusa a la pareja de haber chocado a la moto y escapar, les grita “asesinos”, mientras que Píparo se hace la desentendida y su marido sigue en el auto.

En el vídeo también aparece el secretario de Seguridad municipal, Darío Ganduglia. Es quién ante las acusaciones responde: “Lo habrá atendido el SAME”.

Este mediodía, la funcionaria de Julio Garro respondió con una contradenuncia en la que relata que durante la madrugada fue abordada por seis delincuentes en moto y que luego de una persecución, su marido embistió a uno de ellos.

Ahora se esperan los registros de las cámaras de monitoreo urbano que debería proporcionar con celeridad la Municipalidad de La Plata. Cabe recordar que Píparo es Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género en el gobierno comunal encabezado por el intendente Julio Garro.

Por todo el episodio quedaron plasmadas dos denuncias. La primera presentación radicada por los motociclistas en la Comisaría 4ta. En la misma acusan a Buzali y Píparo de haber atropellado y huido. La segunda denuncia realizada por la legisladora por el supuesto robo perpetrado por seis motochorros.

En un comunicado, Piparo dijo: “Mi marido y yo fuimos a llevar a su papá a su casa luego de la cena familiar de fin de año. Ellos estaban bajando vajilla del vehículo y en ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola”.

“Luego de llamar al 911, se acerca la policía y me indica a qué Comisaria debo ir a radicar la denuncia. Yendo al lugar, cruzamos las motos que me habían abordado, mi marido los sigue mientras yo me comunico al 911 indicando al operador por qué calle iban tratando de no perderlos de vista para que la policía sepa dónde encontrarlos. Se suman dos motos a esas tres motos y las cinco nos cierran el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empiezan a perseguir. No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos. Me informaron que las dos personas a bordo de la moto están en buen estado de salud y la investigación del robo está en curso”.

Sin embargo, Sergio, un amigo del motociclista atropellado, relató: “Yo venía en auto, ellos venían en moto más adelante. Íbamos a ver la quema de muñecos, me llamaron y me dijeron que lo habían chocado a Luis”.

“La moto estaba en 21 y 37, pero Luis estaba 4 cuadras más atrás con la cabella llena de sangre, todo raspado. El auto arrastró la moto cuatro cuadras. Lo llevé hasta el Hospital San Martín. En los videos se ve que Píparo y el marido se dieron a la fuga, varios amigos los siguieron pidiendo que pare pero nunca se detuvo. Hay testigos que vieron que el auto venía a gran velocidad, atropelló a una moto y se fue”, agregó.

A últimas horas de la tarde se informó que la Fiscalía General derivó la causa a la UFI temática por delitos culposos, desestimando la denuncia de Píparo y quedando el matrimonio imputados por falsa denuncia, lesiones culposas y abandono de persona.