La Asociación de Fiscales de Buenos Aires y un comunicado corporativo que no aporta nada

Luego de la visita del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Javier Alonso al programa GPS, que conduce Rolando Graña, por A24, donde se tocaron distintos temas referidos a la ola de inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires se desato una nueva «grieta» en la que la Asociación de Fiscales de Buenos Aires se defendieron con un ridículo comunicado.

Al no haber visto la entrevista fui a buscar la misma para poder analizar las palabras del ministro y saber que generó una reacción de parte de la asociación civil que nuclea a algunos fiscales de la provincia, por eso busque el comunicado y al leerlo no pude dejar pasar opinar al respecto, porque uno espera de abogados que se supone fueron a la universidad y además tienen experiencia otro tipo de comunicado para defenderse de una acusación que desde ya no es infundada, es más, Alonso ha sido generoso al decir que se ocupan de un 10% de las causas sobre drogas.

Voy a desarrollar los puntos por parte para que los responsables del comunicado puedan entender que se han equivocado en lo que le trasmiten a la sociedad y pidan las disculpas de la misma forma, ya que quiero creer que fue sin intenciones mentir, la otra opción es que son cómplices de lo que es un encubrimiento al tema del narcomenudeo que crece en la provincia de Buenos Aires.

1° Dice el comunicado que realizaron una denuncia penal a fines de que se investiguen los hechos denunciados por el ministro.

Bien, como abogados que son, lo primero que deben hacer si van a hacer participar a la sociedad es mostrar la denuncia, no hay publicación en sus redes al respecto, con lo cual es difícil encontrar los argumentos de la denuncia, es decir, tiran algo inconcreto, incomprobable y con eso consiguen que algunos medios poco serios o financiados por alguien interesado publiquen que los fiscales denunciaron al ministro, técnicamente cuál sería el delito tipificado de los dichos del ministro?, no lo hay, si les gusta o no, si los incomoda es otra cosa.

2° Dicen que como asociación rechazan cualquier critica infundada y o genérica a sus funciones en tanto representan los intereses de la sociedad y que criticas de esa índole socavan sus actuaciones y que eso no implica la impunidad de nadie, que por el contrario desean profundamente que en casos de existir casos como los relatos por el ministro los mismos sean denunciados, individualizados los responsables y de ser así abogarán para una sanción ejemplificadora.

Bueno señores, les digo que tienen un grave problema de comunicación, el comunicado no los exime de sospechas sino todo lo contrario, para quienes conocemos la realidad, conocemos las estadísticas, conocemos magistrados, ONG y víctimas lo que dice su comunicado es en breve MENTIRA, obvio que no se puede señalar a todos los fiscales aunque sean mayoría los que trabajan de manera displicente o negligente las causas vinculadas a drogas, pero sí hay algunos que se han beneficiado económicamente por «dormir causas».

El comunicado comienza con una defensa poco seria, hablan de una denuncia que no muestran, dicen que rechazan acusaciones infundadas para terminar reconociendo que pueden existir casos, entonces algo hace ruido, recular es poco serio.

Para peor en su usuario en la red X pusieron el comunicado pero cancelaron los comentarios, es decir, pretenden hacer una comunicación sin devolución, otro gran error.

Les voy a escribir con fundamentos, con hechos concretos, quien escribe a presentado denuncias sobre el tema, algunas por conocimiento personal otras por denuncias que uno recibe por la profesión, denuncias que fueron chequeadas y que puse en conocimiento de la justicia, fiscales que no hicieron NADA y siguiendo la lógica del compromiso de mejorar las instituciones fueron denunciados los casos y los fiscales en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, denuncias que se ratificaron y que no se cerraron sino que las dejaron haciendo «la plancha» a la espera de que prescriban, entonces los invito a que acompañen las denuncias ya realizadas y así limpien su imagen con hechos concretos y no con defensas mediáticas que carecen de lo mismo que ustedes le reclaman al ministro, pruebas.

Todos los años, hago pedidos de informes a la Procuración General de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires sobre las estadísticas en los distintos delitos, desde hace 4 años todos los delitos relacionados a la Ley 23.737 fueron en baja a ridículos porcentajes por eso dije que Alonso fue generoso, a mí las cuentas si tengo en cuenta la información oficial me da mucho menos y eso sin tomar como parámetro las condenas, porque siendo generosos con el 10% que les da el ministro de ese porcentaje de causas trabajadas el porcentaje de condenados no llega al 1%, entonces no entiendo el comunicado, no sienten vergüenza de las estadísticas que manejan?

Voy a ser más puntual, hace años que denuncio un abuso de parte de los fiscales de la provincia en la aplicación del Art. 161 C.P.P, lo que genera la inmediata libertad de los aprehendido y genera situaciones indignantes y ridículas donde un delincuente fue aprehendido robando 4 veces en 24 horas.

No estoy defendiendo al ministro Alonso que estimo tiene los recursos y la capacidad para hacerlo, tampoco soy un oportunista que se sube a este «enfrentamiento» llevo más de 20 años denunciando la corrupción de las instituciones, he denunciado irregularidades en casi todas las jurisdicciones porque tampoco es justo pensar que solo en la provincia de Buenos Aires la justicia está mal representada, pero NO PUEDEN DESCONOCER que hay una realidad grave en como se manejan miles de fiscales.

Coincido en lo que dice la entrevista de la falta de vocación por el trabajo de muchos fiscales que se sacan el tema cuando se trata de menores sin más protocolo y fomentando la reincidencia con lo que el aumento del delito es algo natural y lógico si no hay castigo da igual hacer las cosas bien o no.

Empiecen a promover la apertura de los fiscales a la sociedad, a que reciban y traten con respeto a los denunciantes y a las víctimas, que escuchen a los padres de los adictos que por no ser escuchados terminan delinquiendo para financiar la adicción, hoy no hacen ni prevención, ni investigación, las excusas de falta de personal y recursos conmigo no, porque si bien hay limitaciones no menos cierto es que trabajan mal.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw