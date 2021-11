Kunz Gabriel Alejandro, el amigo de Macri, Larreta y Vidal dedicado a las estafas

Kunz Gabriel Alejandro, CUIT:20-23085840-4 , volvió a los medios cuando se conoció que varias de sus víctimas no recibieron aún compensación alguna por las estafas de las que fueron víctimas por parte de este político del macrismo que terminó preso pero fue excarcelado, también se conoció que no solo estafó a particulares sino que tiene pendiente en la justicia una causa donde se investiga una estafa al Hospital Mi Pueblo, lo que lo muestra como un tipo sin escrúpulos y que no teme a la justicia ya que reincide una y otra vez.

Según el BCRA, a la fecha Kunz posee varias deudas con categorías que lo colocan en la condición de ser un deudor con problemas y baja calificación, siendo para algunas entidades un deudor en situación 4 con riesgo de insolvencia y 5 considerado irrecuperable, como para entender a este personaje oportunista el más perjudicado por su crédito impago es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sí aunque parezca extraño, el banco de la provincia de la que este era director no pudo cobrarle a un funcionario que cobraba un alto sueldo de esa misma entidad, algo que deberían explicar su ex presidente Juan Ernesto Curutchet y María Eugenia Vidal quien designo a este impresentable como Director Provincial de Deporte Social y Clubes de Barrio, bajo el Decreto 259 del día 4 de abril del 2016.

Su pareja Karina Elizabeth Montero, también se encuentra como irrecuperable frente al Banco Credicoop Cooperativo Limitado, algo curioso para quien ostenta el cargo de Presidente el Tribunal Descentralizado N° 4.

No está de más destacar que la única presentación jurada de Kunz es un mamarracho, pero ni al anterior, ni el actual Ministro de Justicia de la provincia Alak han tomado las medidas para prevenir la corrupción, por lo tanto tampoco se combate la misma y así todos contentos de que queden impunes los funcionarios corruptos que tan caro nos salen a los ciudadanos, por algo será que a ningún espacio político le interese cumplir con la Ley y los Tratados Internacionales anticorrupción.

Su historia política y de estafas que reprodujeron los medios

Comenzó militando en el PRO en CABA, fue funcionario de Mauricio Macri, donde conoció a Larreta y Vidal, vio la oportunidad de que financien su campaña a intendente de Berazategui y terminó perdiendo frente a Mussi, aunque se ganó el lugar de presidente del PRO Berazategui.

Cuando María Eugenia Vidal fue gobernadora, lo nombraron junto a otros 6 directores provinciales de deportes, sí, los que pregonan la austeridad y achicar el Estado, tenían varios directores, pero lo peor es que ya existían un centenar de denuncias contra Kunz.

En 2017, y apadrinado por Fabián Perechodnik -secretario de Vidal- Kunz logra integrar la lista de concejales en primer lugar, ingresando al Cuerpo y siendo presidente del bloque de la fuerza de Macri – Vidal. Sin embargo, ahí aparece el primer escándalo con su nombre. Kunz, junto a su esposa y sus hijas, vivían en un reducido dúplex en el barrio La Serranita de Berazategui.

Pero tras el reclamo de los medios de prensa que dejó ‘colgados’ sin pagar las pautas contratadas, Gabriel Kunz adquiere un costosísimo dúplex en Ranelagh residencial, sobre la calle 362, valuado -según observadores- en unos 300.000 dólares.

También comenzó a aparecer con distintos vehículos que sirvieron para despertar interrogantes, ya que apenas el primer año de concejal, con el sueldo que percibía como director de Deportes bonaerense difícilmente alcance para comprar dicha propiedad, de 2 pisos con pileta incluida.

A fines de agosto del 2018, ya su crecimiento patrimonial había llegado a oídos de la propia María Eugenia Vidal.

Por aquel momento, ya Kunz estaba metido en estafas en el partido de Gral. Villegas.

El político de Cambiemos ya estaba acusado de la compra fraudulenta de 11 camiones de larga distancia, en el lapso de 8 meses. Las investigaciones periodísticas confirmaron que Gabriel Kunz había realizado las citadas operaciones a través «de una firma irregular, una sociedad de hecho, perteneciente a su padre ‘Sandri’ Kunz, llamada M&D Transportes SH«.

En aquel momento la situación era aún más grave, ya que existían sospechas de que dicha empresa trabajó «para la provincia de Buenos Aires a través del ministerio de Desarrollo Social» quien le alquilaba los camiones durante la gestión de María Eugenia Vidal. Fortunas se movieron en ésto.

El escándalo estalló luego de numerosos intentos, por parte de Kunz y su padre, de cambiar cheques que les ingresaban a través del Estado. La empresa M&D Transportes SH, fue inscripta en la AFIP en marzo del 2018.

Las estafas con estas empresas ‘fantasmas’ las hizo Kunz junto con su esposa, Karina Elizabeth Montero, y su padre Alejandro Valentín ‘Sandri’ Kunz.

También Kunz estafó a Martín Rodríguez y a su hijo, en Hudson, quienes por el imparable desastre con cheques, perdieron su camión que trabajaba en el puerto de Buenos Aires.

Kunz pidió un préstamo al banco Credicoop -$ 400.000– que por interceder un importante funcionario local accedieron a dárselo cuando por sí mismo era imposible con-seguirlo, ya que estaba en el Veraz y con serios problemas judiciales.

Pero decidieron ayudarlo ante su ‘promesa’ de que el dinero sería utilizado para sanear deudas.

Ni pagó sus deudas ni pagó el préstamo. El ‘Credicoop’ también fue víctima de las andanzas del concejal de Berazategui.

EMPRESA DE LIMPIAVIDRIOS

Cuando su primo el médico Rodrígo Castañeda accedió a la dirección del hospital ‘Evita Pueblo’, Kunz armó una empresa fantasma -en complicidad con Castañeda– para lavar los vidrios del hospital, por lo cual percibían en aquel momento, casi 2 millones de pesos anuales cobrados con facturas fraudulentas, y de lo cual este Semanario dio cuenta en sus páginas en reiteradas ocasiones.

También su hermano, el Subinspector de la Policía Bonaerense Leandro Kunz, Legajo 180514 agarró la vigilancia interna del hospital. Una familia prolífica para obtener ganancias, por lo que se ve…

OTRA TREMENDA ESTAFA

Ahora, el concejal de Berazategui Gabriel Kunz había montado una falsa empresa de logística -denominada Logística Ponce de León– desde donde, tras publicar avisos al respecto, tomaba autos, camionetas y utilitarios cuyo modelo fuesen del 2007 en adelante, sin chofer. El ofrecimiento de esta supuesta empresa era «un contrato mensual» donde se comprometía a pagar entre 60 y 80 mil pesos mensuales para poner a trabajar los vehículos.

Kunz, además de no cumplir nunca con el pago mensual estipulado con los propietarios, procedió a vender en forma ilegal y fraudulenta los vehículos que supuestamente iban a ‘trabajar’ para firmas como ‘Andreani’ y otras.

Obvio que todo fue un ardid para hacerse de -al menos- 7 vehículos cuyos dueños pusieron a trabajar -según Kunz– pero que no solo nunca cobraron un peso, sino que no volvieron a ver los rodados.

Cuando ubicaron al concejal -que estaba profugado de sus víctimas– en una oficina ‘pantalla’ instalada en la calle Brandsen al 5.300 de Wilde -Avellaneda- Kunz arengó a los dueños a ampliar la estafa: «Hagan las denuncias en sus seguros como que les robaron los vehículos» les propuso a los estafados, quienes obviamente reaccionaron muy mal por la indecente propuesta del concejal.

Encima, aparecieron los ‘compradores’ de los vehículos enajenados ilegalmente por Kunz, reclamando las transferencias de los rodados, lo que terminó de estallar el escándalo.

Gabriel Kunz fue detenido en la seccional Avellaneda Quinta con asiento en Wilde, pero recuperó pronto su libertad.