Avellaneda: Allanamientos por venta de drogas en Wilde

Efectivos de la Policía Bonaerense realizaron una serie de allanamientos y aprehendieron a investigados por la venta de drogas en la zona, los allanamientos se realizaron en la localidad de Wilde.

El parte policial:

3 ALLANAMIENTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – 3 MASC. MAYORES APREHENDIDOS Secuestro de UN PAN DE MARIHUANA (855 Grms) 136 Dosis de Clorhidrato de Cocaína dinero efectivo BALANZA elementos de FRACCIONAMIENTO y Plantines de Marihuana .

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

Cca. Cria. Avellaneda 5ta, Wilde.-

05NOV21.

DELITO: TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES CON FINES COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO 1:

Dlio. Yapeyú al 1100 – Wilde – Avellaneda.-

APREHENDIDOS:

a).- MARZILLI MARCELO, arg, 42 años, Dlio. Lugar, desocupado.-

b).- LEANDRO EZEQUIEL MARZILLI, arg, 28 años, Dlio. En el lugar.-

SECUESTRO:

a).- 51 envoltorios nylon por 23,7 gramos de Clorhidrato de Cocaina.-

b).- 8 envoltorios nylon por 76,8 gramos de Picadura de Marihuana.-

c).- 1 Trozo compacto (pan) por un peso de 855,0 gramos de Picadura de Marihuana.-

d).- $ 19.670 pesos en efectivo en billetes de diferente denominación.-

e).- Balanza de Presicion.-

f).- Elementos de fraccionamiento (recortes, tijera).-

OBJETIVO 2:

Dlio. Yapeyú s/Nro. E/ La Fuente y Gral. Heredia – Wilde – Avellaneda.-

NEGATIVO

OBJETIVO 3:

Dlio. Yapeyú al 1100 – Wilde – Avellaneda.-

APREHENDIDO:

a).- PITA NICOLÁS DAVID, arg, 37 años, Dlio en el lugar.-

SECUESTROS:

a).- 85 Envoltorios nylon peso total 13,8 gramos de Clorhidrato de Cocaína.-

b).- Una bolsa nylon conteniendo 64,4 gramos de Semillas de Marihuana.-

c).- $870 pesos en efectivo.-

d).- Elementos de fraccionamiento (recortes, bols con restos, cuchara con restos, tijera).-

e).- 3 Plantines de Marihuana.-

f).- 4 Teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.-

g).- 16 municiones Cal. 22.-

MAGISTRADO INTERVENCIÓN:

UFI Nro. 4 a/c Dr. Mario PRIETO. JDO. GARANTÍAS Nro. 2 a/c Dra. Estela MOLLO – Sede Avellaneda – Dpto. Judicial Avellaneda – Lanús.

EXTRACTO:

Llevo a su conocimiento, y en el marco de la PP Nro. 07-02-006472-19/00 caratulada COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES con la injerencia de la UFI 4 Sede Avellaneda, y tras tareas investigativas y trabajo de campo por parte del GTO de este elemento, se logró la obtención de TRES (3) Órdenes de allanamientos, requisa, y secuestro, las cuales fueron expedidas por el Jdo. Garantías Nro. 2 Sede Avellaneda – Dpto Judicial Avellaneda – Lanús, diligencias judiciales que se realizaron en la fecha con el apoyo de los GTO de esta jefatura de estación de policía avellaneda, arrojando resultado positivo. OBJETIVO 1: Se promedio al SECUESTRO a).- 51 envoltorios nylon por 23,7 gramos de Clorhidrato de Cocaína; b).- 8 envoltorios nylon por 76,8 gramos de Picadura de Marihuana; c).- 1 Trozo compacto (pan) por un peso de 855,0 gramos de Picadura de Marihuana; d).- $ 19.670 pesos en efectivo en billetes de diferente denominación; e).- Balanza de Presición y f).- Elementos de fraccionamiento (recortes, tijera); y la APRENSIÓN de: MARZILLI MARCELO y de MARZILLI LEANDRO EZEQUIEL.-OBJETIVO 2: Negativo y OBJETIVO 3: Se logró el SECUESTRO de: a).- 85 Envoltorios nylon peso total 13,8 gramos de Clorhidrato de Cocaína; b).- Una bolsa nylon conteniendo 64,4 gramos de Semillas de Marihuana; c).- $870 pesos en efectivo; d).- Elementos de fraccionamiento (recortes, bolsas con restos, cuchara con restos, tijera); e).- 3 Plantines de Marihuana; f).- 4 Teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y g).- 16 municiones Cal. 22, y la APREHENSIÓN de: PITA NICOLÁS DAVID.- Mantenida comunicación telefónica con la Dr. Mario PRIETO titular de la UFI 4 (Temática de Estupefacientes) Polo Judicial Avellaneda – Dpto. Judicial Avellaneda – Lanús, a quien interiorizado de los pormenores de las diligencias, Dispuso: la APREHENSIÓN de Marcelo MARZILLI, de Leandro MARZILLI y de Nicolás PITA en orden al delito de TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN, notificación de la formación de la causa (Arts. 60,89 y 92 del CPP), y demás diligencias de rigor y elevación de actuaciones, efectos y aprehendidos en la fecha a sede judicial.- Fdo. Subcomisario – Javier Gonerodosqui – Titular de Dependencia.