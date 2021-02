Keila Fernández la madre golpeadora y su descargo

Por estos días se hizo viral un video donde una madre era filmada por una vecina que la vio golpear a su pequeña hija y que la filmó además mientras llevaba del cabello a la menor en una clara agresión que aunque la madre no lo entienda es un delito contra la integridad de los menores.

Con un pedido de ayuda a los usuarios de las redes sociales el video se hizo viral y fue identificada, la usuaria Luna Sol publicó:

La madre fue identificada, es Keila Noemí Fernandez, pueden ver su facebook ( Keila Fernandez) vive en las torres de Dock sud, Avellaneda su abuela en face aparece como Adriana alyson , ambas justifican la violencia. Pueden si quieren ayudar explicarle en su Facebook que no es normal esto que hace, que necesita ayuda evidentemente. Hay otro video más y va a ser aportado a la Justicia, gracias a los que colaboraron para ubicarla. Por lavarnos las manos y mirar desde afuera es que estamos como estamos

La reacción no tardó y el descargo de la señora Keila Fernández es autoincriminatorio, porque no se trata de una cosa, su hija no es una cosa y la violencia a los niños es un delito, es irrelevante si se trata del padre o la madre quien ejerce la violencia. Las fotos publicadas no son evidencia de nada porque no se sabe si son anteriores a la denuncia.

Por si fuera poco, amistades de la madre aplaudían una ridícula explicación, si le dedicar el mismo tiempo a la lectura que a posar para las fotos, esta mujer no diría las graves pavadas que postea en su defensa y aprendería a escribir sin tantos errores de ortografía.

Los problemas personales no la excusan de comportarse correctamente y no se educa a los golpes a los niños, sino con el ejemplo, usted señora es un pésimo ejemplo.