Justicia por Cecilia, el oportunismo político y la hipocresía de los medios

El supuesto femicidio de Cecilia Strzyzowski «Chechu», que la justicia investiga en la provincia de Chaco, se ha ido transformando en un tema de agenda instalado por los medios opositores, donde sin vergüenza alguna periodistas que suelen tener posiciones y opiniones distintas, hoy piden a los gritos que se intervenga la provincia, demostrando un uso mediático de la situación porque no hay motivos fácticos y jurídicos para una intervención, también pedida por políticos que conocen Chaco de forma turística.

La provincia de Chaco es una de las provincias que desde hace años tiene una sociedad fragmentada y desigual, gran parte de los excluidos son asistidos por distintas ONGS de Buenos Aires con colectas, porque el Estado no se ocupa de ellos. Con lo cual la corrupción y la mala gestión de los gobernadores e intendentes viene desde antes del regreso de la democracia, sin embargo los medios que hoy bombardean con teorías que ni la justicia evalúa, demuestran y se nota una enorme hipocresía y se ponen al servicio de los infames políticos.

En esta historia de acusaciones, faltan muchos datos para ser coherentes en informar a la población sobre teorías que curiosamente en un mundo donde todos tienen celulares, donde los videos inundan las redes sociales no exista registro alguno de las cosas que los medios dan por ciertas y de las que no se indaga o trata de comprobar, los relatos, pocos que se conocen y replican no tienen ninguna documental y terminan con un pedido NO VOTEN AL OFICIALISMO o CAPITANICH, tengo presente en mi memoria muchas denuncias contra Capitanich que curiosamente los grandes medios no siguieron en esto de informar a la población y de perseguir la verdad.

Algunas cosas que se dicen tampoco resisten una lógica coherente como por ejemplo han hecho circular que la pareja de Cecilia y César Sena poseían un bar que les iba muy bien, pero que ella decidió ponerlo en venta cuando supo que se financiaba con dinero de la política y deslizan que quizás por ser honesta la querían «desaparecer», aunque moleste, si esto fuera así y sos honesto te vas, venderlo no cambia el origen del bien, es como decir que vendes un auto porque te lo compraron con dinero de la política y no lo aceptas pero venderlo implica un dinero que sigue siendo producto de un bien mal habido.

Tampoco hay mucha información sobre Cecilia, a la fecha la única que habla, insulta y pide que no voten hoy al oficialismo es Gloria Romero, nada se menciona del padre de Cecilia porque este o no, debe haber sido una influencia en la vida de sus hijas ya que el relato de Gloria más allá del dolor de una madre es por momentos fluctuante, pasa de decir que teme por su otra hija, que no duerme a decir que tiene más huevos que un hombre y a referenciar cosas que no han sido confirmadas por otros, pero que de ser cierto no se entiende que llevó a Cecilia a involucrarse con una familia así, por ejemplo, Emerenciano Sena «Es lo más pesado que hay. Le preguntas a cualquiera y dicen eso, manejan todo, juran a la bandera de Cuba, a la del Che Guevara, al barrio de ellos nadie entra sin permiso y nadie se metería con él«.

Siendo así, que familia no cuida como sea a su hija y por el lado de Cecilia insisto, si todos sabían todo, porque era una familia conocida por todos y nadie puede creer que se pasa de albañil a millonario en breves años por lo menos en Chaco, porque hay en la política argentina un tal Franco que hizo esa magia y no se cuestionó.

Se debe investigar si fue víctima de un femicidio, homicidio o desaparición con total imparcialidad y sin dejar de lado cuanto delito surja de la misma, pero no se puede ser tan imbéciles de no ver el oportunismo político y los medios que se cuelgan con oportunismo interesado, ejemplo, se habla de que se encontraron 6 millones de pesos y que eso demuestra que son corruptos los políticos, que eso es lavado de dinero, que puede estar el narcotráfico y la corrupción, STOP, 6 millones de pesos son unos 11 mil dólares, en la casa de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti encontraron 50 mil dólares, más de 20 millones de pesos y su empleada al declarar dijo que era común que llegaran las bolsas con dinero, en esa causa que terminó en nada, la prensa no tenía tantas teorías.

Con esto, lejos estoy de pretender justificar lo ocurrido, lo repudio, considero que no hay una justificación válida y que deben ser procesados y condenados, lo que señalo es que hay un interés político distinto si los delincuentes y corruptos son punteros del Chaco y otra conducta si los corruptos pertenecen a la política o los grupos de poder, no importa si los últimos son 100 veces más dañinos.

La CORRUPCIÓN no debe ser un privilegio de los poderosos.

El circo político y mediático montado en un país serio sería frenado por la justicia, tanto que les gusta el modelo americano o europeo, en investigaciones en curso no se permite este tipo de cosas, si faltaba algo para sumar más bla bla Fernando Burlando con su autobombo diciendo que va a Chaco a ponerse a disposición de forma gratuita, viene bien para su campaña y de paso lavar un poco su imagen tan inestable, un día está con víctimas y otro se pone del lado de los victimarios y hasta se transforma en el perro malo de ellos para demandar a los que osaron hablar de ellos.

Esta bipolaridad que se construye en los medios es peligrosa, porque genera en los ciudadanos un mensaje de odio generado desde una tendenciosa información y que los hoy se muestran buenos mañana terminan generando desilusión.

Chaco tiene denuncias gravísimas sobre desapariciones de niños de las que los que hoy piden la intervención nunca se ocuparon ni siquiera cuando fueron gobierno, la vida de Cecilia vale igual que la de cualquier otra vida, las situaciones en las que han desaparecido han sido mucho más escandalosas, con vidas más vulnerables porque los fueron a buscar, no compartían nada con sus captores.

Si vamos a elegir a Chaco como modelo del fin de la corrupción, entonces empecemos a reclamar a la justicia que avance en la investigación sobre la irregular financiación política que tiene a María Eugenia Vidal como investigada y a todo su entorno, lo mismo con las denuncias sobre el resto de los partidos incluyendo a los piqueteros, de lo contrario a los ojos del mundo somos una sociedad ridícula que los medios y las redes les dicen corran para allá y la mayoría corre, luego le dicen de esto no se habla y se callan.

Todas las vidas valen y se supone todos somos iguales ante la Ley, seamos un país coherente y empecemos a dejar de ser manipulados.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw