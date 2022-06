Juntos se te burla en la cara …

Cultores de una hipocresía burda, con la impunidad que te brinda saber que tus seguidores no cuestionan, no se informan y no razonan, hacer propuestas ridículas con una sonrisa de éxito, revela que te sentís un «ganador».

Días pasados advertía sobre la llegada del procesado Javier Iguacel al partido de Avellaneda, para una charla organizada por Juntos por el Cambio y motorizada por Sebastián Vinagre y el concejal Rubén Conde, justo días posteriores al procesamiento penal de Iguacel por negociaciones incompatibles, traducido, corrupción.

Ese procesamiento por delitos graves contra la Administración Pública fueron ignorados por estos infames políticos que siguen de campaña como si nada, incluso hablando de que no hay que hacer, lo que han hecho ellos y por lo que están procesados.

Recuerden todo esto cuando tengan que votar, yo te avisé …

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw