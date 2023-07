Julio Alak campaña política y cajoneo de denuncias

Julio Alak, es ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires y entre sus funciones de importancia hay dos que siguen sin resolverse porque no se ocupan como corresponde y a pesar de que durante la gestión se han sumado varios cargos nuevos lo que implica mayor presupuesto, los vecinos de la provincia de Buenos Aires siguen sin que se cumpla con la Ley de Víctimas y sin que funcione la Subsecretaría de Transparencia Institucional.

En un comienzo, de la gestión de Julio Alak, se excusaban ante denuncias administrativas de incompatibilidades o corrupción al informar que no poseían una Oficina Anticorrupción, a pesar de que la legislación para la creación del proyecto existía y no era tan complicado llevarlo adelante si había voluntad política.

Ya concretada la subsecretaría las cosas no cambiaron, existen demoras de más de dos años en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios obligados sin que se tomen las medidas administrativas y judiciales que corresponden, no se investigan las denuncias de incompatibilidades y tampoco las investigaciones administrativas a funcionarios para determinar si además se da traslado a la justicia ordinaria.

La Subsecretaría de Transparencia Institucional está integrada por:

Subsecretaria

Ana Laura Ramos – Abogada

Curriculum Vitae

ana.ramos@mjus.gba.gob.ar

Secretaria Privada

Rocío Estens – Abogada

Curriculum Vitae

restens@mjus.gba.gob.ar

Directora Provincial de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción

Marcela Mongiardino – Abogada

Curriculum Vitae

marcela.mongiardino@mjus.gba.gob.ar

Directora de Transparencia y Ética Pública

Marcela Berón – Licenciada en Administración

Currículum Vitae

marcela.beron@mjus.gba.gob.ar

Directora de Anticorrupción

Paula Aberastegui – Abogada

Currículum Vitae

paula.aberastegui@mjus.gba.gob.ar

Es bueno saber quienes no hacen su trabajo, pero el principal responsable es el Ministro de Justicia Julio Alak, que parece no haber escuchado nunca el dicho que «cuando el gato no está los ratones bailan», entonces, ¿qué sentido tiene tener una subsecretaría con un presupuesto millonario si no cumple su función?, muchos C.V. para que en la práctica no sean eficientes, estas son las cosas que deben cambiar y que los vecinos deben recordar al momento de votar, especialmente a un funcionario como Alak que parece ser cómplice o irresponsable, como sea no es un buen candidato para confiarle la administración de un municipio tan importante como el de La Plata y habla mal de la gestión del gobernador Axel Kicillof que permite a uno de sus ministros descuidar su cargo en perjuicio de los derechos y garantías de las víctimas y de la transparencia que tanta falta hace en la política.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw