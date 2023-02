Julián Álvarez, el «fantoche» que faltaba

Todos en campaña, las propuestas para los ciudadanos son muchas, pero a los políticos no se les cae una solo idea, peor aún, algunos deberían sentir vergüenza de hablar de ciertas cuestiones cuando son parte de un sistema corrupto, crimina e impune.

Este es el caso de Alejandro Julián Álvarez, un joven político, que a pesar de su joven edad, ya pasó por cargos de relevancia, pero al parecer la experiencia como funcionario no le dejó cintura política para entender que la «militancia» no es lo mismo que fotografiarse y filmarse con militontos.

Con un importante aparato político, pocas veces visto para un candidato a concejal, Julián recorre los barrios donde reparte volantes y comparte en redes sociales videos mal producidos con los que intenta atraer algún voto, el problema es la falta de coherencia en las propuestas que terminan siendo un motivo para que Julián sea un eterno meme online, ni siquiera tienen criterio para seleccionar la música de sus videos, donde ponen bandas que detestan al peronismo y especialmente al macrismo, así de ridículos son.

Pero lo que resulta indignante, es que usen la salud, como un «caballito» de batalla cuando en realidad puedo afirmar su espacio político tiene las manos MANCHADAS DE SANGRE, en lo que a salud se refiere, desde el pésimo servicio de los hospitales donde uno de los peores ministros de salud de la historia bonaerense Nicolás Kreplak se toma fotos y sonríe mientras millones de ciudadanos padecen un sistema de salud colapsado, sin insumos, sin camas para internación y no pasa nada, a los miles de muertos que se han ido incrementando en los afiliados al PAMI, de los que nadie se ocupa.

Por ese lado, Julián Álvarez se ha filmado, fotografiado y festejado al lado de la impresentable Nadia Ayelén Burgos, a cargo del PAMI de Lanús-Avellaneda que no sabe ni dónde está parada, no controlan los prestadores, pero eso sí, los pagos y el negocio es MILLONARIO, es evidente que no hay un interés real en la salud, por eso llama la atención que este muchacho haga de la salud una de sus propuestas, personalmente dudo de esta clase de temerarios que hacen de la política un fraude y de las propuestas un manual de las mentiras y sonseras políticas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw