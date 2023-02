Jorge Macri, otro bocón de la política carroñera

Pasan los días desde el asesinato de la Oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Nélida Salazar y desde el PRO no han dejado un solo día de usar su asesinato para hacer política, dicen en el ajedrez que la mejor defensa es el ataque y en eso el PRO no duda, atacan a la oposición política para que nadie piense en qué hizo mal el Gobierno de la Ciudad para que el resultado sea una mujer policía muerta.

Porque hablan como si la policía asesinada obedeciera ordenes del gobierno nacional, cuando la realidad es que los servicios a cubrir y la forma en que se hacen es responsabilidad de los jefes policiales de la Ciudad, como también es responsabilidad que el asesino de la mujer policía estuviera en libertad ya que las dos causas anteriores que tenía vigentes tramitaban en la justicia de CABA, es decir, cuando mezclan sus dichos como lo hace Jorge Macri con el kirchnerismo y lo ideológico, mienten descaradamente porque el asesino dos veces estuvo a disposición de la justicia de CABA y dos veces fue puesto en libertad, más aún, son los responsables de no chequear sus antecedentes.

En su torpeza declarativa dice: No es exagerado decir que los altos funcionarios están moralmente obligados a expresarse porque cuando un policía muere en acción, muere por todos nosotros, incluso por ellos. El silencio de un funcionario puede haber sido accidental, el silencio de todos fue una declaración.

Vale aclarar que el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, estaba de vacaciones durante este asesinato y no suspendió sus vacaciones para ponerse al frente de lo que reclama Jorge Macri, entonces, esto habla de que cuando escriben lo hacen sabiendo que sus seguidores son poco inteligentes y que alcanza con acusar al kirchnerismo para que la culpa sea solo de ellos.

Nunca he compartido las ideas de una justicia que priorice un sector por sobre otro, sea por su condición social o por su ideología, la Constitución Nacional garantiza la igualdad de todos ante la Ley, entonces está tan mal que se beneficie a Lewis como a un violador, abusador o quien sea.

No es justamente el Gobierno de la Ciudad un ejemplo de honrar a los buenos policías, cuando se conoce que ascienden a Comisarios con varias denuncias de violación y abusos, mientras a otros les demoran los ascensos y si no son parte de los recaudadores les tocan los peores servicios, o Jorge Macri habla de inocente o habla como encubridor, pero lo que es incuestionable es que le reclama al gobierno nacional algo que no hizo su propio jefe político.

La muerte de Zalazar ha sido bastardeada por el propio gobierno de la Ciudad, mezclando y mintiendo con afirmaciones falsas como que con el uso de la taser ella estaría viva cuando el resultado hubiera sido el mismo.

Jorge Macri era uno de los más coherentes en sus dichos, parece que apurado por la campaña política se suma a los que tiran mierda en lugar de propuestas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw