Javier Milei se olvidó del ahorro y para un viaje personal a un club usó un avión de la flota presidencial

Una vez más el propio Javier Milei se muestra como un político de los que él llama «la casta» y además de mentir en sus afirmaciones, no se preocupó en gastar miles de dólares para volar en un avión de la flota presidencia para un viaje personal, ya que el motivo fue ir a una invitación de la Fundación Club de la Libertad con sede en la provincia de Corrientes.

El Club de la Libertad, celebraba su décimo aniversario y entre sus miembros hay reconocidos políticos y panelistas de derecha que sin haberse manifestado nunca como libertarios, sí promovían las políticas de Martínez de Hoz, Domingo Cavallo o Mauricio Macri.

En su arribo, el presidente fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés.

Además del millonario gasto en combustible, se debe sumar el gasto de trasladar su custodia y movilizar otro tanto en la provincia de Corrientes.

Al parecer nadie ni Karina su hermana le recordaron que prometió terminar con los gastos de la política, los beneficios de los políticos que no le molestó usar en esta ocasión donde se lo vio divertido y sonriente, mientras millones de argentinos no pueden pagar un boleto de colectivo, Milei sigue sonriendo por lo fácil que fue llegar a la presidencia con unas frases hechas que luego no cumplió.

Se termina el relato liberal, la casta no pagó el ajuste, él no redujo los gastos de la política, nombraron amigos con sueldos por sobre los nombramientos anteriores, aumento en días la pobreza que otros demoraron años en no controlar y todo se encamina a empeorar según sus propias palabras de que en marzo y abril vamos a tocar fondo.

En su discurso Milei no ahorró insultos a los legisladores, los trato de ratas y a los políticos en general de ser una mierda.

López Murphy “traidor a la causa”

En otro momento de su exposición, en tono distendido y entre simpatizantes de sus ideas, Milei cargó con dureza contra un diputado nacional que suscribe el ideario liberal, de hecho López Murphy integra el grupo de directivos de la Fundación Club de la Libertad.

Calificó a Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de Fernando de la Rua e integrante del bloque Hacemos, como “un traidor de las ideas de la libertad” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó.

El diputado rápidamente se hizo eco de los dichos del Presidente, pero respondió con prudencia: “Presidente Milei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí”.

En otro momento el Presidente defendió, sin nombrarla, su polémica con la actriz y cantante Lali Espósito al fundamentar que la confrontación con una figura del espectáculo le resulta útil para instalar en la sociedad lo que él considera como una utilización espuria de los recursos públicos cuando se usan para financiar espectáculos culturales.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw