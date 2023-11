Javier Milei con fecha de vencimiento según Mauricio Macri

El electo presidente de la Nación Javier Milei, se encuentra en un estado de shock, a solo horas de haber ganado las elecciones en un balotaje donde ganar por esa amplia diferencia implica un alto costo político y personal, no es lo mismo defraudar al 49% de los votantes que al 56%, esto como economista lo sabe muy bien y el primer problema de Milei irónicamente es Mauricio Macri.

Cuando Milei quiso asegurarse el triunfo en el balotaje, recibió el llamado de Mauricio Macri para brindarle su apoyo y poner el aparato de JXC a su disposición, esto incluye los medios y periodistas funcionales que pasaron de atacar a Milei como lo denunció el propio Javier que enojado dijo en público que La Nación + solo lo agredía a girar y militar por él.

Esta «alianza» con Macri se podría comparar con lo que en muchas películas se ve, el pacto con el demonio, que llega y te tienta, te ofrece lo que deseas a un costo final siempre trágico.

Por más que Milei repita que Macri le dio una gran ayuda desinteresada, la realidad es que a horas de ganar Macri ya le marcó en los medios la agenda a Milei, al que le dio un plazo de 6 meses para hacer un ajuste BESTIAL y que por delante «tenemos» como si Mauricio tuviera sus depósitos en pesos y en la Argentina de un período durísimo, esto es textual y para los ignorantes que votaron a Milei diciendo «eso no lo va a hacer» vayan preparándose para lo que viene. Más aún, parece que cuando Macri habla, seudoperiodistas como Joaquín Morales Solá dejan pasar mentira ridículas como cuando Macri dice que fue este gobierno el responsable de las Leliqs, que cualquiera que tenga algo de memoria sabe, fueron implementadas por Federico Sturzenegger durante la presidencia de Mauricio Macri, en enero del 2018, es decir, hoy todos coinciden que el principal problema son las Leliqs, las que agrandan la inflación y la gente votó a una alianza con Macri que es el que las implementó?, y proponen a Sturzenegger como ministro luego de sus reiterados fracasos, ya que fue uno de los funcionarios de economía procesados con el gobierno de Fernando De La Rúa y la estafa del megablindaje, es joda?

Javier Milei, según lo definió el propio Macri, es un presidente débil, por lo cual va a depender de Macri y sus laderos, le guste o no, que alguien me explique si este tipo de afirmaciones por parte del ex presidente no son una clara muestra de condicionar la gobernabilidad, no lo hace la oposición, es el propio aliado el que le pone límites, plazos y condiciones a quien se supone tenía todo para gobernar «mañana» como decía en campaña Milei.

Bueno, al parecer no estaba ni está en condiciones de gobernar YA, de hecho no tiene ministro de economía a pesar de todos los nombres que se mencionaron, ya que si bien, pensaban en Federico Sturzenegger, de entrada ninguno quiere asumir a sabiendas de que serán el primer fusible de la gestión, ya que los plazos según Milei serían entre 18 y 24 meses para que se frene la inflación, algo muy superior a los 6 meses que tendría de acompañamiento con Macri. El propio Mieli, habla de la posibilidad de que un 90% de la población quede debajo de la línea de pobreza, si el ajuste no se alcanza.

Para un plan tan largo como el que proponía Milei en su teoría, sabe que hacer las cosas como las propone Mauricio Macri serían un debut y despedida, dejando el camino abierto para un seguro retorno de Macri o alguno de sus designados, porque con esta elección, el peronismo no tiene chances de una próxima elección presidencia presentarse con intenciones de ganar.

Milei, para dejarlo en claro ha cumplido un rol importante en el ajedrez político, ha sido el peón que se corona dama, pero el rey es la pieza más importante y ese es Macri, un peón, incluso la dama pueden y deben ser sacrificados cuando se quiere ganar una partida.

Lo curioso y que debe ser para reflexionar, son los que votaron por Milei, porque se culpa a los jóvenes, pero no han sido los únicos, 8 de 10 votantes, no sabían nada de las propuestas, es decir, decían me gustan sus propuestas son lo nuevo, pero no podían desarrollar la idea, solo podían decir, viva la libertad carajo o la casta tiene miedo, mientras en fotos los aliados de Mieli era la casta más antigua en la política argentina, Patricia Bullrich lleva más años viviendo de la política que cualquiera de los políticos actuales por dar un solo ejemplo de alguien muy conocida.

Entonces ¿qué cambio votaron?, el martes, primer día hábil luego de las elecciones, muchos de los que votaron por el cambio y se burlaron durante meses de los planeros y los peronistas, preguntaban por qué aumento todo entre un 20 y un 45%, algunos de estos, pequeños comerciantes que ahora debían gastar más para reponer y sabiendo que con los aumentos iban a perder muchos clientes, entonces a quién le van a vender?, si como dice Macri se vienen 6 meses feroces, vana tener espalda para aguantar? lo dudo, otros preguntaban de a miles en programas de televisión como Crónica que iba a pasar con los que tienen familiares con asistencia del Estado en tratamientos y medicamentos, porque votaron a Milei, pero no pueden costear los tratamientos, la respuesta de los referentes libertarios es que en un modelo liberal, el Estado te va a dar la caña y vos vas a aprender a pescar, entonces, si vos conseguís un buen trabajo, no necesitas asistencia y con tu sueldo, vos pagas todos los gastos, así que muchachos comiencen a practicar rápido pueden ir al río y si no les sale tirarse y refrescarse con la realidad. Otros que votaron y son empleados de la obra pública preguntaban si es verdad que después del 10 se para la obra pública iniciada y no hay más obra pública, que tiene hoy empleados a unos 500 mil argentinos, el presidente Milei ante esta pregunta de Fantino en el programa online Neura fue tajante NO HAY PLATA, así que también para ustedes genios del voto, les quedan unos días de trabajo y luego 6 meses bravos donde no hay más asistencia del Estado, eso es la libertad y ya los propios medios, incluso los que no militaban por Milei, se ponen del que tiene el poder y dicen, bueno, pero la gente voto a Milei sabiendo que el siempre dijo que lo suyo es un gobierno liberal.

La pregunta del millón es, ninguno de los votantes le pareció extraño que nunca huno ni existe en el mundo un presidente libertario?, digo, se creían más inteligentes que países desarrollados y con más años de elecciones?.

El panorama es complejo, Milei insiste en que no va a aplicar un nuevo plan Bonex o que van a hacer todo lo posible que cuando lo aclara no da certezas, pero lo que dice ahora es lógico, aún no asumió, si confirma esto los bancos quedarían sin plazos fijos y la economía volaría en días, pero hay que recordar lo que dijo Victoria Villaruel al respecto de que las medidas se iban a financiar con los ahorros de los argentinos, es decir, nunca mintieron, con lo cual los únicos responsables de lo que venga son los argentinos que votaron esto, que no quisieron escuchar, que no se informaron y votaron desde la completa ignorancia, hoy más que nunca, está vigente la frase «los pueblos tienen los gobiernos que se merecen».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw