Grindetti y Kravetz, dos mentirosos y un investigado por espionaje

Néstor Grindetti y Diego Kravetz, son dos personajes de la política que bien podrían ser objeto de estudio para visualizar la política basada en la manipulación, la mentira y la simulación, tres ejes que voy a desarrollar y dar el fundamento objetivo para que cualquiera pueda evaluar si lo que digo tiene elementos que sostengan mi opinión.

La manipulación de estos dos personajes la encontramos en el constate oportunismo de tomar hechos comunes y cotidianos para darles un relato que los beneficia, sea porque te dicen que están cambiando algo que toda sociedad sana quiere, como por ejemplo seguridad o bien porque usan las desgracias para imputar al gobierno de todos los males.

La mentira se relaciona y mucho con el darle un relato distinto a la realidad sin inventar una mentira grosera, sino el mentir en lo que a responsabilidades se refiere, por ejemplo, mienten Grindetti y Kravetz cuando repiten que están combatiendo la droga y la delincuencia, porque lo que ocurre es que hacen estadística con adictos o pequeños dealers, el que constituyen el último eslabón en la cadena del narcotráfico y el narcomenudeo. Ocurre lo mismo cuando dicen trabajar por la seguridad de los vecinos, mientras miran para otro lado con temas tan graves como la Trata de Personas y la explotación sexual, se rodean de barras o patotas sindicales para los eventos políticos en clubes administrados por personajes de dudosa conductas lícitas. El delito se combate rompiendo los lazos que la política tiene con esa «mano de obra» que subsisten con el delito.

La simulación es el acting o la combinación de las anteriores, te manipula, te miente y simulan ser los honestos, subestiman la inteligencia y el conocimiento de los vecinos, no todos recordarán o saben de las denuncias a Grindetti como Ministro de Hacienda de Mauricio Macri, donde por ejemplo tenía contratados con cargos jerárquicos a socios de su esposa en un acto incompatible o el hecho de que mientras tenía placa roja de Interpol con captura internacional hacia campaña y asumió la intendencia siendo un prófugo, no parece ser alguien que respete mucho las medidas judiciales, por el lado de Kravetz también arrastra varias denuncias, una de ellas la más mediática por allanar sin orden judicial un comedor de niños donde se denunciaron disparos o la exposición en televisión de un menor de edad al que se le hizo una cámara oculta, solo para mostrar que es necesario bajar la edad de imputabilidad, como si no se supiera que hay menores involucrados en delitos, muchas veces utilizados por adultos que los manipulan.

Ahora la campaña fuerte es la de que por una Ley, los municipios tengan su policía autónoma, algo que a muchos intendentes les fascina sin importar a que partido pertenezcan porque se sabe que la policía es una caja recaudatoria segura para la política, el mejor ejemplo de que no se mejora nada es la Policía de la Ciudad que junto con su origen la Policía Metropolitana no mejoraron en nada la seguridad en CABA, sino todo lo contrario, es la fuerza con más efectivos imputados por delitos varios del país y quizás de otras policías.

Pero siendo objetivos, un personaje que no se sometió a la justicia, que estuvo prófugo, puede pretender controlar la policía? un personaje que falsea, operativos, que acomodó por política a un fiscal general Guillermo Castro Moure, que tiene un cero en productividad en causas por narcomenudeo, ¿qué seguridad puede ofrecer?.

Como si fuera poco te sube a las redes sociales una foto con Julio Garro el intendente de La Plata, al que le allanaron el despacho y está investigado en la causa denominada La Gestapo de Vidal, digo no había nada mejor? hay que recordar la cantidad de denuncias que arrastra Garro, incluso cuando encubrió a Carolina Píparo y su marido, entre otras, entonces, estos personajes quieren una policía propia?, ¿quien controlaría esa policía?

Grindetti y Kravetz, primero den señales de ser honestos, informen a los vecinos la situación del funcionario Hugo A. Lico con varias denuncias graves, eso también es ocuparse de la seguridad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw